16 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi Tanıtıldı! 7500 mAh Bataryası Var
iQOO, büyük bir merakla beklenen telefonu Neo 11'i tanıttı. Cihaz, güçlü bir işlemci, yüksek yenileme hızı, dev batarya ve çok daha fazlasını sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- iQOO Neo 11 için 2599 yuan (15 bin 410 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Telefon, 16 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar depolama seçeneği sunuyor.
- Cihaz, 7500 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği ile geliyor.
Tanıtım tarihi iple çekilen iQOO Neo 11 sonunda kullanıcıların karşısına çıktı. Çin'de gerçekleştirilen tanıtımla birlikte telefonun bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. Güçlü bir işlemci, yüksek şarj hızı ve büyük bir bataryaya sahip olan telefon, çok sevilecek bir tasarımla beraber geliyor.
iQOO Neo 11 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,82 inç
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168
- Ekran Parlaklığı (Maks.): 4500 nit
- Ekran Yenileme Hızı: 144Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Elite
- İşlemci Üretim Süreci: 3 nm
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OriginOS 6.0
- RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB (LPDDR5X)
- Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB (UFS 4.1)
- Arka Kamera: 50 MP (f/1.88) ana kamera ve 8 MP (f/2.28) ultra geniş açılı kamera
- Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)
- Batarya Kapasitesi: 7500 mAh
- Hızlı Şarj Desteği: 100W
- Bağlantı Özellikleri: Çift SIM, Bluetooth 5.4
- Güvenlik: Ekrana entegre ultrasonik parmak izi sensörü
6,82 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iQOO Neo 11, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3168 çözünürlük, 4500 nit maksimum parlaklık, 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek parlaklık seviyesi, telefonu gün ışığı altında rahatlıkla kullanmanıza imkân tanırken yenileme hızı ise daha akıcı bir deneyim elde etmenize olanak tanıyor.
Telefon, gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreci ile geliştirilen işlemcide iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplam sekiz çekirdek mevcut. iQOO Neo 10'da ise Snapdragon 8s Gen 4 tercih edilmişti.
Android 16 tabanlı OriginOS 6.0 ile beraber gelecek telefon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.1 seçenekleri yer alıyor. Cihaz ayrıca çift SIM, Bluetooth 5.4 desteği sunuyor.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.88 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.28 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.
Cihaz, 7500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu da telefonu yüksek batarya kapasitesine rağmen çok kısa bir süre içinde şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Telefon, ekran altına entegre edilmiş ultrasonik parmak izi sensörü sayesinde yüksek güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlıyor.
iQOO Neo 11 Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 2599 yuan (15 bin 410 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 2999 yuan (17 bin 781 TL)
- 16 GB RAM + 256 GB depolama: 2899 yuan (17 bin 188 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 3299 yuan (19 bin 560 TL)
- 16 GB RAM + 1 TB depolama: 3799 yuan (22 bin 525 TL)