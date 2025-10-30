Motorola'dan iPhone Air'e Rakip: 12 GB RAM'li Edge 70 Tanıtıldı

Motorola'nın aşırı ince olması ile dikkatleri üzerine çeken yeni telefonu Edge 70'in nasıl özelliklere sahip olacağını gösteren sızıntıların ardı arkası kesilmezken önemli bir gelişme daha yaşandı. Yeni telefon, şirketin resmî web sitesinde görüldü. Bununla birlikte cihazın merak edilen bütün özellikleri ortaya çıktı.

Motorola Edge 70 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.67 inç

6.67 inç Ekran Teknolojisi: pOLED

pOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruması: Corning Gorilla Glass 7i

Corning Gorilla Glass 7i İşletim Sistemi: Android 16

Android 16 İşlemci Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm)

Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm) GPU: Adreno 722

Adreno 722 RAM: 12 GB LPDDR5X

12 GB LPDDR5X Depolama: 512 GB

512 GB Arka Kamera: 50 MP (f/1.8), 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera

50 MP (f/1.8), 50 MP (f/2.0) ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Batarya Kapasitesi: 4800 mAh

4800 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 68W

68W Kablosuz Hızlı Şarj: 15W

15W Güvenlik Özellikleri: Yüz Tanıma, Parmak İzi Okuyucu

Yüz Tanıma, Parmak İzi Okuyucu Dayanıklılık Sertifikası: IP68 ve IP69 (Su ve toza dayanıklı)

Motorola Edge 70, 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. pOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ayrıca Corning Gorilla Glass 7i ekran koruma teknolojisini destekleyecek. Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelecek telefon, Çin'de piyasaya sürülmesi planlanan Moto X70 Air'in küresel versiyonu olacak.

Cihazda Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi ve Adreno 722 GPU yer alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 2.8 GHz Cortex-720, dört adet 2.4 GHz Cortex-720 ve üç adet 1.8 GHz Cortex-520 dahil olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor. Motorola Edge 60'da ise Dimensity 7300 tercih edilmişti.

Telefon, 12 GB LPDDR5X RAM ile birlikte geliyor. Bununla birlikte 512 GB depolama alanı sunuyor. Yüz tanıma ve parmak izi okuyucu özellikleri mevcut olan cihaz IP68 ve IP69 sertifikasına sahip. Bu da belirli bir dereceye kadar su ve toza karşı dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

Cihaz, 4800 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 68W kablolu hızlı şarj ve 15W kablosuz hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek hızlı şarj desteği sayesinde cihazı çok kısa süre içinde şarj edebiliyor ve işlerinize kaldığınız yerden devam etme imkânına sahip oluyorsunuz.

Motorola Edge 70'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön tarafta ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

Motorola Edge 70 Fiyatı

Motorola'nın web sitesindeki ürün sayfasına göre Edge 70 için 700 Euro (34 bin 192 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefon, yeşilin açık ve koyu tonunun yanı sıra gri bir renk seçeneği ile geliyor. 5.99 mm kalınlığına sahip olan cihaz, 5,88 kalınlığa sahip Samsung Galaxy S25 Edge ile 5,6 mm kalınlığa sahip 5,6 iPhone Air gibi cihazların da dahil olduğu en ince telefonlar yer alıyor.