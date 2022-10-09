iQOO Neo 7 Özellikleri Ortaya Çıktı

Bu yılın başlarında Neo 6 ile büyük popülerlik yakalayan iQOO, başarısını yeni model ile devam ettirmek istiyor. Özellikle Asya pazarında oldukça başarılı olan firma, iQOO Neo 7 adıyla çıkaracağı yeni amiral gemisi telefonu üst segment Android telefonlar içerisinde yüksek bir noktaya koymayı amaçlıyor. iQOO Neo 7'nin ekim ayı sonunda tanıtılması bekleniyor. Çin'den gelen bazı bilgiler iQOO Neo 7 özelliklerini ortaya çıkardı.

Yüksek bataryası ve hızlı şarj desteğiyle dikkat çeken telefonda geçtiğimiz günlerde performans testlerinde en iyi işlemci olarak ilk sıraya oturan MediaTek'in Dimensity 9000+ işlemcisi yer alıyor.

iQOO Neo 7 Özellikleri

Şimdilik iQOO'nun yeni amiral gemisinin özellikleri resmi olarak netleşmese de internete yayılan birçok sızıntı ışığında telefonun donanımı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Dimensity 9000+ işlemciden gücünü alan telefonda 6,78 inç AMOLED FHD+ 120 Hz ekran bulunuyor. Üçlü kamera setiyle karşımıza çıkan iQOO Neo 7; Sony'nin IMX766 sensörünü kullanan 50 megapiksellik ana kameraya sahip. iQOO 8 Pro'da da bulunan bu sensöre 13 megapiksellik ultra geniş açı ve 12 megapiksellik telefoto lensi eşlik ediyor.

5000 mAh bataryaya sahip olması beklenen telefon 5G'yi destekleyecek. Aynı zamanda telefonun en dikkat çeken özelliklerinden biri de yeni hızlı şarj konseptine uyum sağlaması. 120 W hızlı şarj desteği bulunan iQOO Neo 7, dakikalar içerisinde kullanıma hazır olacak. Şimdilik telefonun çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor.