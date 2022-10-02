Dimetsity 9000+ Snapdragon 8+ Gen 1'i Testlerde Solladı

Android dünyasında her geçen gün işlem gücü artmaya devam ediyor. Bu sektörde en büyük çekişme MediaTek ve Qualcomm firmaları arasında. Qualcomm'un son teknoloji işlemcisi Snapdragon 8+ Gen 1, şimdiye kadarki en güçlü işlemci olarak görülüyordu. Fakat ünlü benchmark sitesi AnTuTu'da yapılan testlere göre MediaTek'in Dimensity 9000+ işlemcisi çok daha iyi.

Geçtiğimz günlerde Çin'deki ayın telefonları listesini yayınlayan AnTuTu, Dimensity 9000+'tan gücünü alan ASUS ROG Phone 6'yı 1123036 puanla listenin en üst sırasına yerleştirdi. Onu hemen arkasından Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcili Ace Pro ve İQOO 10 Pro takip etti.

MediaTek Snapdragon'un Hakimiyetini Kırmak Üzere!

AnTuTu'nun yayınladığı bir diğer listede en iyi orta segment Android telefonlara yer verildi. Bu listede ise yine MediaTek tarafından üretilen Dimensity 8100 Max'ın total bir dominasyon kurduğu görüldü. Listedeki 10 telefonun 9'u Dimensity'nin 8000 serisinden işlemciler kullanıyor.

Dimensity 9000+ Hangi Telefonlarda Olacak?

MediaTek'in son teknoloji ürünü Dimensity 9000+, şimdilik yalnızca satışa çıkan ASUS ROG Phone 6'da yer alıyor. Fakat gelecekte birden fazla telefonda bu işlemci kullanılacak. Yakın zamanda çıkması beklenen bu telefonların kısa sürede benchmark testlerinde üst sıraya yerleşmesi bekleniyor.

Dimensity 9000+ işlemcisi kullanan telefonlar: