En Çok Satılan Oyunlar Açıklandı! 11 Yıllık Oyun İlk 3'e Girdi

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Steam'de 22-29 Eylül 2026 tarihleri arasında Steam'de en çok satın alınan oyunlar belli oldu. Electronic Arts'ın başarılı futbol oyunu, listenin zirvesinde konumlandı. Listede ayrıca yıllar önce piyasaya sürülen simülasyon türündeki Euro Truck Simulator 2 ve MMORPG türündeki Black Desert de bulunuyor.

Türkiye'de Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

Türkiye'de 22-29 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin zirvesinde EA Sports FC 27 konumlandı. Bu oyunu Wardogs takip etti. Türkçe arayüz desteğine sahip oyunda üç farklı takım mücadele ediyor. Çevrim içi odaklı oyunda tank ve helikopter dahil olmak üzere çeşitli araçlar kullanılabiliyor.

MMORPG türündeki Desert listenin üçüncü sırasında yer aldı. Oyunda karakter oluşturup devasa haritada yaratıklarla savaşıyoruz. Ayrıca ticaret, çiftçilik ve balıkçılık da yapabiliyoruz. Aksiyon odaklı bir oyun olan Black Desert'ta gerçek zamanlı kombo sistemiyle öne çıkıyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun, 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Hızlı tempolu bir oynanışa sahip olan oyunda açık dünya haritası üzerinde ister yaratıklara karşı mücadele edebiliyor ister diğer oyuncularla rekabet edebiliyoruz. Dördüncü sırada Euro Truck Simulator 2 bulunuyor. Simülasyon türündeki oyunda tır sürerek yükleri bir yerden başka bir yere taşıyoruz.

Yükü belirlenen noktaya zamanında ve mümkün olduğunca hasarsız ulaştırmamız gerekiyor. Oyunda ayrıca nakliye şirketi kurup yönetebiliyoruz. Kazandığımız parayla kendi tırımızı satın alabiliyor, daha sonra şirketi büyüterek yeni şoförler işe alabiliyoruz. Bu oyunu Control Resonant, How to Fish ve Diablo IV takip etti.

Dünya Genelinde Steam'de En Çok Hangi Oyunlar Satıldı?

EA Sports FC 27 Wardogs Control Resonant Total War: Warhammer III Ace Combat 8: Wings of Theve Dressmaker Graveyard Keeper 2 Transport Fever 3 Minecraft Dungeons II Helldivers 2

Dünya genelinde 22-29 Eylül 2026 tarihleri arasında en çok satılan oyunlar listesinin ilk sırasında EA Sports FC 27 bulunuyor. Bu oyunu Wardogs takip etti. Üçüncü sırada ise Control Resonant yer aldı. Aksiyon RPG türündeki oyunda Jesse Faden'in kardeşi Dylan Faden'i kontrol ediyoruz. Serinin ilk oyunu, Jesse Faden'e odaklanıyordu.

Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynanan oyunda doğaüstü tehdide karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Karşımıza çıkacak düşmanlar arasında ilk oyundan tanıdığımız bazı isimler de bulunuyor. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.