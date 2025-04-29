iQOO'dan Çok Ucuz Telefon: 7620 mAh Batarya ve 144Hz Ekrana Sahip!

Çok şık bir görünüme sahip olan iQOO Z10 Turbo tanıtıldı. iQOO'nun bütçe dostu akıllı telefonu devasa batarya kapaasitesi, yüksek şarj hızı, 144Hz yenileme hızı ve daha birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

iQOO Z10 Turbo Özellikleri

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Z10 Turbo, AMOLED ekran üzerinde 1260 x 2800 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve yaklaşık 453 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 212 gram ağırlığındaki telefon 163,72 x 75,88 x 8,09 mm boyutlarında.

Telefonda 4 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Dimensity 8400 bulunuyor. Bu işlemci bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip derinlik kamerası bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

7.620 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Z10 Turbo 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor.

Android 15 tabanlı OriginOS 5 ile birlikte gelen telefon ekran altı parmak izi sensörüne sahip. IP65 sertifikası sayesinde telefon suya ve toza karşı dayanıklılık sunuyor. Peki, iQOO Z10 Turbo ne kadar fiyata satılıyor?

iQOO Z10 Turbo Fiyatı