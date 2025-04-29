200 MP Kameralı Honor Magic 8 Pro'nun Özellikleri Sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde devasa bataryalı Honor X60 GT modelini tanıtan Honor yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Magic 8 Pro modelinin özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre yeni telefon kamerasıyla kendisine hayran bırakacak.

Honor Magic 8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Digital Chat Station, Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo üzerinden Honor Magic 8 Pro'ya dair önemli iddialar ortaya attı. Telefonun 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kameraya sahip olacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılan Magic 7 Pro'da da aynı arka kamera özellikleri tercih edilmişti. Magic 8 Pro'nun ön yüzeyinde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kameranın yer alması bekleniyor.

İddiaya göre Magic 8 Pro Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisine sahip olacak. Magic 7 Pro'da iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite tercih edilmişti.

Honor Magic 8 Pro Çıkış Tarihi

Honor Magic 8 Pro modelinin 2025 yılının ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Telefonun özellikleri ve çıkış tarihine dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.