120Hz Ekranlı 9 Bin TL'lik Telefon Tanıtıldı! 12 GB RAM ve Dahası

Geçtiğimiz aylarda 144Hz ekranlı bütçe dostu telefon iQOO Neo 10'u duyuran iQOO, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. iQOO Z10R olarak isimlendirilen yeni telefon uygun fiyata yüksek yenileme hızı sunuyor.

iQOO Z10R Özellikleri

6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip olan iQOO Z10R, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2392 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. 183,5 gram ağırlığındaki telefon 163,29 x 76,72 x 7,39 mm boyutlarında.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 7400 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci dört adet 2.6 GHz Cortex-A78 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı Funtouch OS 15 ile birlikte gelen iQOO Z10R 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 5700 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 44W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.79 diyafram değerine sahip Sony IMX882 ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip Galaxycore GC02M1 ikinci kamera yer alıyor.

Ön yüzeyde 32 megpaiksel çözünürlüğünde f/2.45 diyafram değerine sahip Galaxycore GC32E1 kamera bulunuyor. Ekran altı parmak izi sensörünü içeren telefonda IP68/IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

iQOO Z10R'nin Tahmini Türkiye Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama: 19.499 Hindistan rupisi (9.138 TL)

19.499 Hindistan rupisi (9.138 TL) 8 GB RAM + 256 GB Depolama: 21.499 Hindistan rupisi (10.075 TL)

21.499 Hindistan rupisi (10.075 TL) 12 GB RAM + 256 GB Depolama: 23.499 Hindistan rupisi (11.009 TL)

iQOO Z10R için 19.499 Hindistan rupisi başlangıç fiyat etiketi belirlendi. Buna göre Türkiye'de telefonun vergili fiyatı 18 bin TL civarında olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun Türkiye'de farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.