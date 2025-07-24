A101 108 MP Kameraya Sahip Çok Ucuz Telefon Satıyor

A101 bu hafta uygun fiyatlı Redmi Note 14, Samsung Galaxy A36, Samsung Galaxy Tab S9, Apple Watch Series 8, Logitech G29 direksiyon seti, Logitech mikrofonlu webcam, Samsung 4K akıllı televizyon ve Philips 4K Ambilight akıllı televizyon satıyor.

A101'de Satılan Redmi Note 14 ve Galaxy A36'nın Fiyatı

A101'de 24 Temmuz 2025 tarihinden itibaren Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 699 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik kamerası bulunuyor.

A101'de Samsung Galaxy A36'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 16 bin 499 TL fiyata satılıyor. 120Hz ekrana sahip telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel makro kamera yer alıyor.

Satışa sunulan teknolojik ürünler arasında 19 bin 999 TL fiyata sahip Samsung Galaxy Tab S9, 16 bin 499 TL fiyatlı Logitech G29 direksiyon seti, 4 bin 999 TL fiyata sahip Logitech mikrofonlu webcam ve 16 bin 999 TL fiyatlı Apple Watch Series 8 bulunuyor.

Bu hafta ayrıca 24 bin 499 TL fiyata sahip Samsung 50 inç 4K uydu alıcılı LED akıllı televizyon ve 24 bin 499 TL fiyatlı Philips 55 inç 4K uydu alıcılı LED Ambilight akıllı televizyon da satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

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