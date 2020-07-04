iQOO Z1x 5G Özellikleri Resmi Olarak Açıklandı!

Vivo'nun alt şirketi olarak varlığını sürdüren iQOO, yeni modelleri ile piyasaya yerleşmeye devam ediyor. 5G desteği bulunmayan Z1 modeli ile dikkat çeken iQOO, bu modeli güncelleyerek piyasaya daha uygun hale getirdi. 5G desteği eklediği Z1x modeli tahmin edileceği gibi daha yüksek özelliklere sahip. Peki iQOO Z1x 5G özellikleri ile kullanıcılara neler sunacak?

iQOO Z1x 5G Teknik Özellikleri!

9 Temmuz'da piyasaya sürülmesi beklenen iQOO Z1x, Snapdragon 765G yonga setine sahip oalcak. Bu işlemciye 6 GB ve 8 GB RAM eşlik edecek. Depolama kısmında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB gibi seçeneklerin bulunduğu söyleniyor. Ancak MicroSD kart desteği var mı bilinmiyor.

33W hızlı şarj desteği ile birlikte gelecek olan cihaz, 5000mAh'lik devasa bir bataryayı bünyesinde barındıracak. Arka kısmında üçlü kamera kurulumuna yer veren Z1x, 48MP'lik bir ana sensöre sahip olacak. Diğer kameraların 8MP + 2MP şeklinde olması bekleniyor. Ön tarafta 6.57 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekran bulunacak. Bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip olacak.

Yine ön tarafta bulunan kamera hakkında herhangi bir bilgi yok. Ancak cihazın yan tarafında bir parmak izi sensörü taşıyacağı biliniyor. Fiyatı net olarak açıklamasa da tahminlere göre iQOO Z1x, 370-380 Dolar gibi bir fiyat etiketine sahip olacak.