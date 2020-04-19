iQOO Neo3 5G’nin Yeni Detayları Ortaya Çıktı

23 Nisan’da tanıtılacak olan iQOO Neo3 5G hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Şirket son olarak, Neo3 5G'nin gelişmiş bir ses deneyimi sunmak için çift stereo hoparlöre sahip olacağını duyurdu.

Vivo’nun alt markası olan iQOO, 23 Nisan’da Neo3 5G adlı yeni akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Şirket, telefonunun reklamını yapmak ve heyecan yaratmak amacıyla şimdiden cihaz hakkında ufak bilgiler vermekten de geri kalmıyor.

Snapdragon 865 ile Gelen En Uygun Fiyatlı Telefon

iQOO kısa süre önce Neo3 5G’nin Snapdragon 865 yonga setiyle geleceğini ve pazarda bu yonga setine sahip en uygun fiyatlı akıllı telefon olacağını açıklamıştı. Şirket şimdi de yeni cihazında gelişmiş bir ses deneyimi için çift stereo hoparlörün yer alacağını duyurdu. Buna ek olarak akıllı telefon, 125dB'lik sinyal/gürültü oranına sahip bir Hi-Fi çip ile gelecek.

iQOO Neo3 5G’nin henüz tüm özelliklerini bilmiyoruz fakat daha önceki sızıntılara ve resmi teaser paylaşımlarına bakarak, cihazın 144 Hz’lik bir ekran ile geleceğini ve ekranın sağ üst köşesinde selfie kamerası için küçük bir delik olacağını söyleyebiliriz. Arka kısımda ise dikdörtgen bir oyuğun içine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumu yer alıyor.

iQOO Neo3 5G’nin iç kısmına geçtiğimizde, telefonun 8GB RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama alanı ile geleceğini görüyoruz. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da burada muhtemelen daha fazla depolama seçenekleri de sunulacaktır. Telefonda 44W şarj desteğinin bulunacağını da biliyoruz ancak batarya kapasitesi henüz şirket tarafından doğrulanmadı.