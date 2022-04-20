180Hz Dokunmatik Örnekleme Oranına Sahip iQOO Z6 4G'nin Tüm Özellikleri ve Fiyatı Ortaya Çıktı

iQOO, geçen ay Hindistan'da iQOO Z6 5G'yi duyurmuştu ve iQOO Z6 Pro 5G'yi 27 Nisan'da ülkede piyasaya sürmesi planlanıyor.

PassionateGeekz tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, Çinli üretici şimdi iQOO Z6 4G adlı başka bir Z serisi telefonu piyasaya sürmeyi planlıyor. Rapor ayrıca cihazın tüm özelliklerini sızdırıyor. Sızıntı, iQOO Z6 4G'nin yerleşik 44W hızlı şarj ile en uygun fiyatlı telefonlardan biri olacağını ortaya koyuyor.

iQOO Z6 4G Teknik Özellikleri (Sızıntı)

iQOO Z6 4G, 1080 x 2400 piksel Full HD+ çözünürlük ve 180Hz dokunmatik örnekleme oranı sunan 6,4 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Snapdragon 680 işlemcinin iQOO Z6 4G'ye gücünü sağlayan işlemci olması bekleniyor. Cihaz, 44W hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil ile desteklenecek. Android 12 tabanlı FunTouch OS 12 işletim sistemiyle gelecek telefonun 4GB/6GB/8GB RAM seçenekleri ve 128 GB dâhili depolaması bulunacak.

Selfie kamerası 16MP olacak cihazın arka tarafında 50MP ana kamera ve 2MP makro merceğe sahip kamera bulunacak. Ayrıca yan tarafta bir parmak izi okuyucu ile birlikte yüz tanıma kilidi ve bu segmentle klasikleşmiş bağlantı özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

Rapor ayrıca iQOO Z6 4G'nin 27 Nisan'da iQOO Z6 Pro 5G ile birlikte resmileşebileceğini iddia ediyor. Her iki telefonun satışları da 4 Mayıs'ta başlayacak. iQOO Z6 4G'nin 14.999 Rs (~ 196$) fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Renk seçenekleri ise mavi ve siyah olarak görünüyor.

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