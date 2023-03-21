iQOO Z7 ve Z7x Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!

Vivo'nun yan kuruluşu olan iQOO, Z7 serisinin yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Bununla birlikte iQOO Z7 ve Z7x modellerinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Söz konusu mobil cihazlara dair detaylar haberimizde.

iQOO Z7 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,64 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2388 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 782G

RAM: 8 GB / 12 GB (LPDDR4X)

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 64 MP + 2 MP

Ön Kamera: 16 MP

Batarya Kapasitesi: 5000 mAh

Kablolu Şarj: 120W

Yazılım: Android 13

Vivo'nun yan kuruluşu iQOO, yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Çin'de tanıtılan ürünler arasında yer alan iQOO Z7 modeli 6,64 inç ekran büyüklüğünde. Telefonun LCD ekranı 1080 x 2388 piksel çözünürlük sunuyor. Peki, iQOO Z7 ne kadar fiyata satılıyor?

iQOO Z7 Fiyatı

8 GB RAM + 128 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 235 dolar

12 GB RAM + 256 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 291 dolar

iQOO Z7x Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,64 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2380 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 695

RAM: 6 GB / 8 GB (LPDDR4X)

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 8 MP

Batarya Kapasitesi: 6000 mAh

Kablolu Şarj: 80W

Yazılım: Android 13

Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan iQOO Z7x modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

iQOO Z7x Fiyatı