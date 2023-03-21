iQOO Z7 ve Z7x Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı!
iQOO Z7 ve Z7x modellerinin özellikleri ve fiyatı açıklandı. İşte yüksek batarya kapasiteleriyle dikkat çeken yeni telefonlara dair merak edilen detaylar!
Vivo'nun yan kuruluşu olan iQOO, Z7 serisinin yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Bununla birlikte iQOO Z7 ve Z7x modellerinin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Söz konusu mobil cihazlara dair detaylar haberimizde.
iQOO Z7 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,64 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2388 piksel
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 782G
- RAM: 8 GB / 12 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya Kapasitesi: 5000 mAh
- Kablolu Şarj: 120W
- Yazılım: Android 13
Vivo'nun yan kuruluşu iQOO, yeni akıllı telefonlar tanıtmaya devam ediyor. Çin'de tanıtılan ürünler arasında yer alan iQOO Z7 modeli 6,64 inç ekran büyüklüğünde. Telefonun LCD ekranı 1080 x 2388 piksel çözünürlük sunuyor. Peki, iQOO Z7 ne kadar fiyata satılıyor?
iQOO Z7 Fiyatı
- 8 GB RAM + 128 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 235 dolar
- 12 GB RAM + 256 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 291 dolar
iQOO Z7x Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,64 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2380 piksel
- Ekran Teknolojisi: LCD
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 695
- RAM: 6 GB / 8 GB (LPDDR4X)
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya Kapasitesi: 6000 mAh
- Kablolu Şarj: 80W
- Yazılım: Android 13
Gücünü Snapdragon 695 işlemcisinden alan iQOO Z7x modelinin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.
iQOO Z7x Fiyatı
- 6 GB RAM + 128 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 190 dolar
- 8 GB RAM + 256 GB Depolama Alanı: Yaklaşık 218 dolar
YORUMLAR