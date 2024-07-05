Bütçe Dostu Ama Güçlü: iQOO Z9 Lite, Özellikleriyle Amiral Gemilerine Gözdağı Verecek!

iQOO, bu yılın başında satışa sunduğu Z9 5G ve Z9x 5G modellerine yeni bir ekleme yapmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda tanıtılması beklenen model iQOO Z9 Lite. Amazon sayesinde telefondan neler beklememiz gerektiğini artık biliyoruz. İşte iQOO Z9 Lite özellikleri!

iQOO Z9 Lite Özellikleri ve Çıkış Tarihi

iQOO Z9 Lite, lansmana birkaç gün kala popüler e-ticaret platformu Amazon'da listelendi. Buna göre akıllı telefon, 50 Megapiksel ana ve 2 Megapiksel bokeh sensöründen oluşan çift kamera kurulumuna sahip olacak. Dahası, üründe toza ve suya karşı dayanıklı olduğunu gösteren IP64 sertifikası mevcut olacak.

Telefonda dikdörtgen bir kamera tasarımı tercih ediliyor. Bununla birlikte keskin ve köşeli bir çerçeveyle bizleri karşılayacak. Güvenlik yöntemi olarak belirlenen parmak izi okuyucusu ise ekranın altından ziyade yan tarafa konumlandırılacak.

Üründe kullanılacak işlemci MediaTek Dimensity 6300 olacak. Hatta modelin bu yonga setiyle AnTuTu'dan 414.564 puan aldığını belirtelim. 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla satılacak akıllı telefonun 15 Temmuz'da tanıtılacağını belirtelim.

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