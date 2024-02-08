İran Destekli Hackerlar TV'lere Sahte Haberler Yaymaya Başladı!

Microsoft analistlerine göre İran devlet destekli hackerlar Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki TV yayın hizmetlerini kesintiye uğratarak Gazze'deki savaşla ilgili sahte bir haber yayınladı.

Teknoloji şirketi, İran silahlı kuvvetlerinin önemli bir kolu olan İslam Devrim Muhafızları tarafından yürütülen bir hack operasyonunun, BAE'deki yayın platformlarını "İnsanlık İçin" sloganıyla yapay zekâ tarafından üretilen bir haberin yayını için mevcut haber bültenlerini kestiğini belirtti.

Durum Microsoft Tarafından Fark Edildi

Sahte haber sunucusu, Gazze'deki İsrail askerî operasyonlarında yaralanan ve ölen Filistinlileri gösterdiğini iddia eden görüntüler sundu. Microsoft analistleri, Cotton Sandstorm olarak bilinen hack grubunun Telegram mesajlaşma platformunda üç çevrim içi yayın servisini hacklediğini ve sahte haber spikeriyle haber kanallarını kesintiye uğrattığını gösteren videolar yayınladığını söyledi.

Microsoft ayrıca Kanada ve İngiltere'deki raporlara da atıfta bulunarak BBC'nin doğrudan saldırıya uğramamasına rağmen, aralarında BBC'nin de dâhil olduğu birçok kanalın bu durumdan etkilendiğini belirtti.

Uzmanlar, ABD başkanlık seçimleri de dâhil olmak üzere bu yılki seçimleri etkilemek için yapay zekâ ile üretilen benzer içeriklerin geniş ölçekte kullanılabileceğinden korkuyor.

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