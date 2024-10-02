İran, İsrail'e Gökyüzünden "Ateş" Yağdırdı! İsrail Can Kaybı Olmadığını Açıkladı

Orta Doğu'daki kriz her geçen gün biraz daha büyüyor. İsrail'in başta Filistin olmak üzere tüm komşularıyla yaşadığı gerginlik, adeta savaş filmlerinden çıkma senaryoların gerçeğe dönüşmesine neden oluyor. Bunun son örneği birkaç saat önce yaşandı. İran, İsrail'e yüzlerce balistik füzeyle saldırdı. İşte detaylar!

İran, İsrail'e 181 Balistik Füzeyle Saldırdı!

İran ve İsrail arasındaki gerginlik son zamanlarda hiç olmadığı kadar yükselmiş durumda. İsrail'in önemli isimlere suikast düzenlemesiyle iyice kontrolden çıkan süreç, kısa süre önce İran'ın intikam yemini etmesine neden olmuştu. İran sözünü tuttu ve füzeler, 1 Ekim akşamında İsrail semalarında uçmaya başladı.

Başta Tel Aviv ve Kudüs olmak üzere İsrail'in pek çok bölgesinde sirenler çaldı. Erken resmi raporlara göre İran, İsrail'e 181 balistik füze ile saldırdı. Gökten adeta "ateş yağdıran" İran, benzerine sadece fimlerde rastlanacak manzaların ortaya çıkmasına neden oldu.

Her saldırıda olduğu gibi hızlıca Demir Kubbe isimli hava favunma sistemini devreye alan Israil, buna rağmen füzelerin çoğunu engelleyemedi. Saldırıların ardından yaptıkları açıklamada ise misilleme yapılacağı açık bir şekilde dile getirildi. Bu durum yaralı ve can kaybı sayısının yüskek olduğu izlenimi yarattı.

Kısa bir süre sonra bir açıklama da İran'dan geldi. Yetkililer intikamlarını aldıklarını İsrail bir karşı saldırıda bulunmadığı sürece daha fazla füze yollamayacaklarını açıkladı. Olayın ardından bir açıklama daha yapan İsrail, can kaybının olmadığını tek ölen kişinin kafasına balistik füze düşen bir Filistinli olduğunu açıkladı.