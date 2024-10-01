iOS 18, Kasırga Sonrası Yardıma Koştu: Apple Bağışta Bulunuyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan kasırga felaketinin ardından iOS 18, insanların iletişim kurmasında önemli bir rol üstlendi. İşte detaylar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) birçok eyaletinde Helene Kasırgası meydana geldi. Söz konusu eyaletlerde büyük bir hasara yol açan kasırga sonrasında iOS 18'in bir özelliği insanların yardımına koştu.

iOS 18 Yüklü iPhone'lar Kasırganın Ardından Önemli Rol Üstlendi

ABD'de meydana gelen Helene Kasırgası, 100'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce kişi ise elektriksiz ve telefon hizmetinden yoksun kaldı. Yaşanan bu felaket sonrası iOS 18'in uydu üzerinden mesajlaşma özelliği, insanların iletişim kurmasında önemli bir rol üstlendi.

Teknoloji devi Apple, son iOS 18 güncellemesi ile birlikte milyonlarca iPhone'a uydu üzerinden mesajlaşma özelliğini dahil etmişti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda bu özelliğin önemi bir kez daha anlaşıldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir iPhone kullanıcısı olduğum için hiç bu kadar minnettar olmamıştım. Telefon hizmetinin olmaması nedeniyle, şu anda iOS 18 kullanan Asheville NC'deki herkes uydu mesajlaşma özelliği ile mesaj gönderip alabiliyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıyor" dedi.

Başka bir kullanıcı ise "Yeni iOS 18 özelliği dün işe yaradı. Oğlumla iletişim kurabildim. Ne yazık ki ailede en son iOS yüklü başka kimse yoktu, bu yüzden mesajlarımı alan ve daha sonra cevaplayan tek kişi oydu" ifadelerini kullandı.

Apple Yardım Çalışmalarına Bağışta Bulunuyor

Helene Kasırgası'nın yol açtığı yıkımın ardından Apple CEO'su Tim Cook, şirketin yardım çalışmalarına destek olmak için bağışta bulunacağını duyurdu.

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