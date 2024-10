iOS 18, Kasırga Sonrası Yardıma Koştu: Apple Bağışta Bulunuyor!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) birçok eyaletinde Helene Kasırgası meydana geldi. Söz konusu eyaletlerde büyük bir hasara yol açan kasırga sonrasında iOS 18'in bir özelliği insanların yardımına koştu.

ABD'de meydana gelen Helene Kasırgası, 100'den fazla insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Binlerce kişi ise elektriksiz ve telefon hizmetinden yoksun kaldı. Yaşanan bu felaket sonrası iOS 18'in uydu üzerinden mesajlaşma özelliği, insanların iletişim kurmasında önemli bir rol üstlendi.

Teknoloji devi Apple, son iOS 18 güncellemesi ile birlikte milyonlarca iPhone'a uydu üzerinden mesajlaşma özelliğini dahil etmişti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda bu özelliğin önemi bir kez daha anlaşıldı.

I’ve never been more thankful to be an iPhone user. Due to the lack of cell service, EVERYONE in Asheville NC right now on iOS 18 has been able to get messages out and in with the Satellite messaging feature. This is literally saving lives @Apple . pic.twitter.com/k0FOIgKlRk

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bir iPhone kullanıcısı olduğum için hiç bu kadar minnettar olmamıştım. Telefon hizmetinin olmaması nedeniyle, şu anda iOS 18 kullanan Asheville NC'deki herkes uydu mesajlaşma özelliği ile mesaj gönderip alabiliyor. Bu, kelimenin tam anlamıyla hayat kurtarıyor" dedi.

Başka bir kullanıcı ise "Yeni iOS 18 özelliği dün işe yaradı. Oğlumla iletişim kurabildim. Ne yazık ki ailede en son iOS yüklü başka kimse yoktu, bu yüzden mesajlarımı alan ve daha sonra cevaplayan tek kişi oydu" ifadelerini kullandı.

This new iOS 18 feature came in handy yesterday. I was able to contact my son. Unfortunately no one else in the family had the latest iOS installed so he was the only person who received my messages and later replied.



When this is a Starlink feature it will be incredible. pic.twitter.com/8dFBAUQkv1