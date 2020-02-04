İrlanda’dan Google’a İnceleme!

AB’deki tüketici organizasyonlarının şikayeti nedeniyle teknoloji devi Google’ın başı şu sıralar dertte.

Özellikle Facebook başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin zaman zaman kullanıcı verilerinin işlenmesi konusunda sıkıntılar yaşadığına şahit oluyoruz.

Kullanıcı verilerinin gizliliğinin ihlal edilmesi, verilerin yeterince iyi saklanamaması, korunamaması, paylaşılması gibi durumlar nedeniyle teknoloji şirketlerine karşı birçok dava açılıyor.

Google Hakkında Şikayetler Var

Şimdi de Google, İrlanda’da kullanıcı verilerinin işleyişine yönelik şikayetlerle karşı karşıya. İrlanda Veri Koruma Komisyonu, kullanıcıların konum bilgilerine ilişkin verilerin depolanmasına ve kullanılmasına ilişkin endişeler nedeniyle teknoloji devi Google’a karşı inceleme başlattığını duyurdu.

Google’ın, kullanıcıların konum bilgilerinin kullanılmasına ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerinin inceleneceğini belirten komisyondan yapılan açıklamada, "Komisyonumuz, AB'deki birçok farklı tüketici organizasyonundan Google'ın tüketicilerin konum bilgilerini işleyişine ilişkin şikayet aldı." ifadelerine yer verildi.