İspanya HÜRJET'in Ardından MMU KAAN İçin de Sipariş Geçecek!

Türkiye yerli ve milli savunma sanayi projelerinde her geçen gün bir adım daha ileri gidiyor. Bu kapsamda İspanya ile yapılan Airbus anlaşması ardından savunma sanayi ürünleri siparişleri geçmeye başladı. HÜRJET satın alımı yapmak isteyen İspanya'nın, yerli ve milli hafif taarruz eğitim uçaklarının yanında MMU KAAN ve diğer insansız hava araçlarına da talep gösterdiği dedikodularu gündeme geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

İspanya Siparişleri Arttıracak Mı? İşte Detaylar!

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında attığı stratejik adımlar Avrupa ülkelerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle MMU KAAN savaş uçağı ve insansız hava aracı (İHA) sistemleri birçok ülkenin radarına girmiş durumda. Son olarak İspanya'nın Türkiye'den bu sistemleri tedarik etme olasılığına sıcak baktığı yönünde gelişmeler yaşanıyor.

İki ülke arasındaki mevcut iş birliğinin genişleyerek devam etmesi savunma teknolojilerinin transferinde yeni bir dönemin kapısını aralayabilir. İspanya halihazırda Türkiye ile bazı projelerde ortaklık yürütüyor. Örneğin TCG Anadolu gemisinin tasarımında İspanyol Navantia firmasının ciddi katkıları bulunmuştu. Şimdi ise bu savunma ortaklığının hava platformlarına da yansıması gündemde. İspanyol yetkililer Türk savunma ürünlerinin fiyat-performans açısından sunduğu avantajlara dikkat çekerken özellikle yeni nesil KAAN savaş uçağının potansiyelini değerlendirme aşamasında olduklarını ifade ediyor.

Türkiye’nin Baykar, TUSAŞ ve ASELSAN gibi şirketlerinin geliştirdiği İHA ve SİHA sistemleri ise hali hazırda dünyanın birçok noktasında operasyonel olarak kullanılıyor. Bu sistemlerin sahada kendini kanıtlamış olması Avrupa ülkelerinin ilgisini daha da artırıyor. İspanya’nın da bu bağlamda özellikle yüksek irtifa – uzun havada kalış (MALE) sınıfındaki platformlara yönelmesi bekleniyor. İspanyol basınında çıkan yorumlara göre NATO içindeki uyumluluk, lojistik kolaylıklar ve Türkiye’nin esnek tedarik modelleri bu süreci hızlandırabilir.

Türkiye ise bu tür iş birlikleriyle hem teknolojisini yaygınlaştırmayı hem de savunma ihracatını artırmayı hedefliyor. Ayrıca olası bir anlaşmanın iki ülke arasındaki diplomatik ve ekonomik ilişkilere de olumlu yansıması öngörülüyor. İspanya’nın Türk savunma ürünlerine yönelik artan ilgisi Türkiye’nin bu alandaki küresel oyuncu olma vizyonuna katkı sağlıyor. Sürecin nasıl şekilleneceği ilerleyen aylarda netlik kazanacak olsa da KAAN ve İHA teknolojilerinin Avrupa’da daha fazla konuşulacağı kesin görünüyor.

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