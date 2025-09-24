İspanya HÜRJET Üretimine Hazırlanıyor: Airbus’a 1 Milyar Euro Kredi

Avrupa'da savunma sanayi dünyası adına beklenmedik bir adım atıldı. Henüz resmi detaylar tam açıklanmasa da bu karar önümüzdeki yıllarda çok tartışılacak bir gelişmeye işaret ediyor. Zira İspanya HÜRJET temelli bir savaş uçağı geliştirilmesi adına Airbus'a kredi desteği açıkladı. İşte konuyla ilgili detaylar...

İspanya'dan Airbus'a Rekor Kredi Desteği: HÜRJET Temelli Yeni Uçak Yolda!

İspanya hükümeti, Resmî Gazete’de yayımlanan kararla Airbus Defence & Space’e 1,04 milyar euro kredi sağladı. Haberi kamuoyuna ilk olarak GDH Digital aktardı. İlk bakışta bu hamle HÜRJET’in Avrupa’da üretileceği izlenimini uyandırdı. Aslında bu finansman İspanya’nın kendi jet eğitim uçağı programını geliştirmek için ayrılmış durumda.

Ancak projede Türkiye’nin TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET’inden de yararlanılacağına dair güçlü işaretler bulunuyor. Program kapsamında 45 adede kadar jet eğitim uçağı üretimi planlanıyor. İlk teslimatlar için takvim 2028 yılı olarak belirlendi. Airbus üzerinden yürütülecek bu projede, Türk mühendisliğinin ürünü olan HÜRJET’in deneyiminden yararlanılacağı öngörülüyor.

Kredi paketinin yalnızca finansal destek sağlamadığı, aynı zamanda Türkiye ile İspanya arasında teknoloji paylaşımı ve savunma işbirliğini de güçlendireceği değerlendiriliyor. Airbus’un İspanyol sanayi şirketleriyle birlikte üretime yönlendirilmesi, TUSAŞ’ın deneyimlerini Avrupa’ya taşıyabilir.

İspanya’nın Airbus’a verdiği kredi ilk bakışta “HÜRJET üretilecek” algısı yaratsa da gerçekte hedef İspanyol hava kuvvetleri için yeni nesil eğitim jetlerinin geliştirilmesi. Yine de HÜRJET teknolojisinin bu süreçte Avrupa’ya açılma ihtimali projeyi Türkiye açısından da oldukça değerli kılıyor. Kısacası üretilecek yeni uçağın temelinin HÜRJET'ten alınması büyük bir olasılık.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...