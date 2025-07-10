Musk'tan Sert F-47 Eleştirisi: Boş İşlerle Uğraşmasınlar!

Bir süredir Başkan Donald Trump ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile gündemde olan Elon Musk gündeme bomba gibi bir açıklama ile geldi. Musk 6. nesil hayalet savaş uçağı F-47'i hedef alarak proje hakkında olumsuz eleştiriler yaptı. Peki ABD'nin sır gibi sakladığı 6. nesil savaş uçağı F-47 NGAD nedir ve teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

Elon Musk'tan F-47 Projesi İçin Sert Eleştiri!

Elon Musk ABD Başkanı Donald Trump’ın F‑47 insansız savaş uçağı projesine yönelik yeni eleştirileriyle gündeme bomba gibi düştü. Musk X platformunda yaptığı paylaşımında “İnsansız hava aracı programı yerine işe yaramaz yeni bir mürettebatlı savaş uçağına bir trilyon dolardan fazla para harcamak, ulusal güvenliğimizi ciddi şekilde baltalıyor.” diyerek insanlı savaş uçaklarına yönelik sert duruşunu bir kez daha vurguladı.

And we are losing very badly.



Spending over a trillion dollars on a useless new crewed fighter plane instead of a drone program is severely undermining our national security. — Elon Musk (@elonmusk) July 8, 2025

Elon Musk Neden Böyle Bir Açıklama Yaptı?

Elon Musk, uzun süredir insanlı savaş uçaklarının dronelara karşı jeopolitik ve teknolojik açıdan giderek dezavantajlı hale geldiğine dair görüşlerini dillendiriyor. Daha önce de "Mürettebatlı uçaklar, ucuz drone sürülerine yenilir" ifadeleriyle insanlı platformların gelecekte tercih edilmemesi gerektiğini söylemişti. Bu noktada Trump'ın F-47 projesine yönelik hevesli adımları Musk'ın eleştiri damarına bastı.

Konuyla ilgili uçak aslında yapılan ilk açıklamalara göre 5 yıldır gizli olarak geliştiriliyor. ABD'nin F-22 ve F-35 projelerindeki başarılarının ardından hızlıca geliştirme faaliyetlerine başlanması gelecekte de bu alanda tekel ülke olma hedefini bizlere gösteriyor.

ABD'nin 6. Nesil Savaş Uçağı F-47 NGAD Teknik Özellikleri

Üretici: Boeing

Programı: Yeni Nesil Hava Hakimliği ( NGAD )

Gelişmiş Stealth Kabiliyeti: Radarın görünürlüğü en aza indirilir.

Uzun Menzil: 5. nesil uçaklara kıyasla daha uzun çalışma süresine sahiptir.

İnsansız Hava Araçlarıyla Entegrasyon: Otonom dronlarla birlikte görev yapabilir.

Gelişmiş Sensör Füzyonu: Üstün durumsallık sağlar.

Yüksek Sürat ve Manevra Kabiliyeti: Hava üstünlüğünü artıran geliştirilmiş aerodinamik yapıya sahiptir.

ABD tarafından geliştirilen yeni nesil F-47 ile ilgili gelen ilk bilgiler oldukça kısıtlı. Farklı kaynaklardan "sızıntı" adıyla yapılan paylaşımlar bulunmakta. Ancak bu denli önemli bir projeden sızıntı yoluyla bilgi çıkartılabilmesi pek olası gözükmüyor.