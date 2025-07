Musk'tan Sert F-47 Eleştirisi: Boş İşlerle Uğraşmasınlar!

Bir süredir Başkan Donald Trump ile yaşadığı anlaşmazlıklar ile gündemde olan Elon Musk gündeme bomba gibi bir açıklama ile geldi. Musk 6. nesil hayalet savaş uçağı F-47'i hedef alarak proje hakkında olumsuz eleştiriler yaptı. Peki ABD'nin sır gibi sakladığı 6. nesil savaş uçağı F-47 NGAD nedir ve teknik özellikleri neler? İşte detaylar...

Elon Musk ABD Başkanı Donald Trump’ın F‑47 insansız savaş uçağı projesine yönelik yeni eleştirileriyle gündeme bomba gibi düştü. Musk X platformunda yaptığı paylaşımında “İnsansız hava aracı programı yerine işe yaramaz yeni bir mürettebatlı savaş uçağına bir trilyon dolardan fazla para harcamak, ulusal güvenliğimizi ciddi şekilde baltalıyor.” diyerek insanlı savaş uçaklarına yönelik sert duruşunu bir kez daha vurguladı.

And we are losing very badly.



Spending over a trillion dollars on a useless new crewed fighter plane instead of a drone program is severely undermining our national security.