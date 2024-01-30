İsrail, Eurovision'da İstenmiyor: Ülkeler İmza Toplamaya Başladı!

Eurovision'un 2024 yılı gösterisi de giderek yaklaşıyor ve Gazze'de yaşananlar nedeniyle İsrail'in bu yılki yarışmaya alınmamasına yönelik İsveçli binden fazla sanatçı açık bir mektup imzaladı.

İsveç gazetesi Aftonbladet'te yer verilen mektupta İsrail'in bu yılki yarışmaya katılmasına izin vererek çifte standart uygulandığı belirtiliyor.

"Kendilerini insancıl hukukun üstünde gören ülkelerin uluslararası kültürel etkinliklere katılmalarının memnuniyetle karşılanması, uluslararası hukuk ihlallerini önemsizleştirmekte ve mağdurların acılarını görünmez kılmaktadır."

Avrupa Yayın Birliği, İsrail'in Yarışmada Yer Alacağını Söyledi

İsveç'in önde gelen sanatçılarının imzasının yer aldığı mektupta iklim aktivisti Greta Thunberg'in annesi opera sanatçısı Malena Ernman'ın da imzası yer alıyor.

Esasında bu konuyla ilgili ilk atılım da bu değil. Geçtiğimiz haftalarda Finlandiya ve İzlanda'nın önde gelen sanatçıları da benzer bir imza kampanyası düzenlemiş ve yaklaşık 400 sanatçı bu konuya destek vermişti.

Avrupa Yayın Birliği bu itiraz ve taleplere rağmen Eurovision'un apolitik statüsünü vurguladı ve şarkı yarışmasının devletler için değil kamu hizmeti için olduğunun altını çizerek İsrail'e yarışmada yer verileceğini söyledi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce İsrail'in yarışmaya alınması doğru mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.