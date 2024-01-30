İtalya'dan Bir İddia Daha: "ChatGPT Veri Koruma Kurallarını İhlal Ediyor!"

Bir İtalyan gözlemci, yapay zekâ destekli sohbet botu ChatGPT'nin veri koruma kurallarını ihlal ettiğini söylüyor.

İtalya Veri Koruma Kurumu (DPA) tarafından yapılan bir soruşturmada, kişisel verilerin toplanması ve yaş koruması ile ilgili veri gizliliği ihlalleri tespit edildi.

Düzenleyici kurum ayrıca genç kullanıcıların sohbet botu ChatGPT tarafından üretilen uygunsuz içeriğe maruz kalabileceğinden endişe duymakta.

OpenAI Önemli Bir Cezayla Karşı Karşıya Kalabilir

AB'nin GDPR yasası uyarınca, kuralları ihlal eden firmalar, şirketin küresel cirosunun %4'üne kadar para cezasına çarptırılabilir ve OpenAI'ın bu duruma yönelik savunma yapabilmesi için yaklaşık 30 gün süresi bulunuyor.

İtalya Veri Koruma Kurumu (DPA), soruşturmanın ulusal gizlilik gözlemcilerinden oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışmaları da dikkate alacağını sözlerine ekledi. İtalya bu alanda ChatGPT'ye karşı ilk kez böylesine sert bir duruş sergilemiyor. Daha öncelerde tespit edilen pek çok ihlalden ötürü İtalya, ChatGPT'yi yasaklayan ilk Batılı ülke olmuştu.

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