ISS Astronotları Sağlık Sorunları Yaşıyor: Uzay Yürüyüşü Ertelendi

ISS astronotunun sağlık sorunu yüzünden kritik bir uzay yürüyüşü ileri tarihe ertelendi. Uzay yürüyüşü, ISS'i yeni bir güneş enerjisi dizisi için hazırlamak için ayarlanmıştı, ancak bir süre daha beklemesi gerekecek.

NASA astronotu Mark Vande Hei ve Japonya'nın JAXA uzay ajansından Akihiko Hoshide, Salı günü uzay yürüyüşü yapmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkmak üzere hazırlandılar. Ancak Vande Hei'nin yaşadığı küçük bir tıbbi sorun nedeniyle uzay yürüyüşü iptal edildi. NASA acil bir durum olmadığını söyledi.

ISS astronotunun tıbbi sorunu açıklandı

NASA Pazartesi günü uzay yürüyüşünü duyurmuş, ancak tıbbi sorunun ayrıntılarını açıklamamıştı. Salı günü Vande Hei, endişeleri için herkese teşekkür etmek için Twitter'da bir paylaşım yaptı. Astronot, "Bugünün uzay yürüyüşünü yeniden planlamamıza neden olan boynumda sıkışmış bir sinirim var. Bugün sadece doğru gün değildi" dedi.

Vande Hei ve Hoshide, istasyonu yeni bir güneş enerjisi dizisinin kurulumuna hazırlamak için tasarlanmış yaklaşık yedi saatlik bir uzay yürüyüşüne hazırlanıyorlardı.

NASA, "Uzay yürüyüşü zamana duyarlı değil ve ekip üyeleri diğer istasyon çalışmaları ve faaliyetleri ile ilerlemeye devam ediyor." diyerek yürüyüşün ileri bir tarihe ertelenmesinin sorun olmadığını aktardı. Ajans, SpaceX'in kargo uzay aracının 28 Ağustos'ta fırlatılmasından sonra ve planlanan bazı Rus uzay yürüyüşlerinden sonra çalışmayı yeniden planlayacak.

"Herkesin endişesi için teşekkürler. Boynumda bugünün uzay yürüyüşünü yeniden planlamamıza neden olan bir sinirim sıkıştı. Aileden, arkadaşlardan ve NASA liderliğinden gelen destek harikaydı. IROSA Mod kitini kurmak için sabırsızlanıyorum. Bugün doğru gün değildi."

Thanks for everyone’s concern. I have a pinched nerve in my neck that caused us to reschedule today’s spacewalk. The support from family, friends, and NASA leadership has been fantastic. I’m looking forward to installing this IROSA Mod kit. Today just wasn't the right day. https://t.co/srGT9GQfCm — Mark T. Vande Hei (@Astro_Sabot) August 24, 2021

Astronot Vande Hei, daha önce 2017 ve 2018'de istasyonda zaman geçirmiş bir ISS ve uzay yürüyüşü gazisi. Altı aylık görev için Nisan ayında ISS'e fırlatılmıştı

ISS, istasyonu geçici olarak rota dışına çıkaran yeni bir Rus laboratuvar modülünü memnuniyetle karşıladıktan sonra, son zamanlarda heyecanlı günler yaşıyor. Boeing Starliner test uçuşuna ev sahipliği yapması gerekiyordu, ancak bu fırlatma teknik sorunlar nedeniyle ertelendi. NASA ve ISS mürettebatı ve yer ekipleri beklenmedik koşullara uyum sağlamak zorundaydı, bu nedenle uzay yürüyüşü gecikmesi de oldukça küçük bir sorun.

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