ISS Astronotları Sağlık Sorunları Yaşıyor: Uzay Yürüyüşü Ertelendi

ISS astronotunun sağlık sorunu yüzünden kritik bir uzay yürüyüşü ileri tarihe ertelendi. Uzay yürüyüşü, ISS'i yeni bir güneş enerjisi dizisi için hazırlamak için ayarlanmıştı, ancak bir süre daha beklemesi gerekecek.

NASA astronotu Mark Vande Hei ve Japonya'nın JAXA uzay ajansından Akihiko Hoshide, Salı günü uzay yürüyüşü yapmak için Uluslararası Uzay İstasyonu'nun dışına çıkmak üzere hazırlandılar. Ancak Vande Hei'nin yaşadığı küçük bir tıbbi sorun nedeniyle uzay yürüyüşü iptal edildi. NASA acil bir durum olmadığını söyledi.

NASA Pazartesi günü uzay yürüyüşünü duyurmuş, ancak tıbbi sorunun ayrıntılarını açıklamamıştı. Salı günü Vande Hei, endişeleri için herkese teşekkür etmek için Twitter'da bir paylaşım yaptı. Astronot, "Bugünün uzay yürüyüşünü yeniden planlamamıza neden olan boynumda sıkışmış bir sinirim var. Bugün sadece doğru gün değildi" dedi.

Vande Hei ve Hoshide, istasyonu yeni bir güneş enerjisi dizisinin kurulumuna hazırlamak için tasarlanmış yaklaşık yedi saatlik bir uzay yürüyüşüne hazırlanıyorlardı.

NASA, "Uzay yürüyüşü zamana duyarlı değil ve ekip üyeleri diğer istasyon çalışmaları ve faaliyetleri ile ilerlemeye devam ediyor." diyerek yürüyüşün ileri bir tarihe ertelenmesinin sorun olmadığını aktardı. Ajans, SpaceX'in kargo uzay aracının 28 Ağustos'ta fırlatılmasından sonra ve planlanan bazı Rus uzay yürüyüşlerinden sonra çalışmayı yeniden planlayacak.

Thanks for everyone’s concern. I have a pinched nerve in my neck that caused us to reschedule today’s spacewalk. The support from family, friends, and NASA leadership has been fantastic. I’m looking forward to installing this IROSA Mod kit. Today just wasn't the right day. https://t.co/srGT9GQfCm