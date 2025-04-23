İstanbul bugün depremle sallandı. AFAD'ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre bunlardan en şiddetlisi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2'lik sarsıntı olurken, bir saat içerisinde gerçekleşen deprem sayısı da altı olarak açıklandı. Vatandaşlar büyük panik yaşarken, uzmanlar güvenmediğiniz binalara girmeyin uyarısı yaptı.

İstanbul'da 1 Saatte 6 Deprem Meydana Geldi

İstanbul'da meydana gelen depremler 23 Nisan 2025 çarşamba günü saat 12:13'te başladı. Büyüklüğü 3,9 olan depremi ise 12:49'da meydana gelen 6,2 takip etti. Sonrasında ise sırasıyla 4,4, 4,8, 4,5 ve 4,9'luk depremler meydana geldi. Sırasıyla depremlerin listesi ise şu şekilde:

3,9 Marmara Denizi - [25.54 km] Silivri (İstanbul) 6,2 Marmara Denizi - [23.16 km] Silivri (İstanbul) 4,4 Marmara Denizi - [14.74 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4,8 Marmara Denizi - [16.77 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4,5 Marmara Denizi - [23.15 km] Büyükçekmece (İstanbul) 4,9 Marmara Denizi - [14.24 km] Büyükçekmece (İstanbul)

Söz konusu sarsıntıların hiçbirinde depremle doğrudan bağlantılı bir can veya mal kaybı bildirilmezken, korku nedeniyle balkondan atlayan bir vatandaşın yaralandığı bildirildi. Ne yazık ki sonrasında yaşanan ise depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu gözler önüne serdi.