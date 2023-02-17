İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Deprem Testi

Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ülke çapında birçok noktada tedbirler alınıyor. Önemli deprem bölgelerinden biri olarak görülen İstanbul da bu şehirlerin içerisinde. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kapsamlı bir bina testi sürecine başladıklarını duyurdu.

Bu bağlamda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi inşa edilmiş binalara ücretsiz olarak deprem testi yapılacak. İBB tarafından yapılan duyuruya göre 2000'den önce yapılan bir binada ev sahibi olanlar için başvurular başladı.

Ücretsiz Bina Taraması İçin Başvurular Her Geçen Gün Artıyor

Bazı binaların 2000 yılından sonra değiştirilen deprem yönetmeliklerine uygun olmadığını saptayan İBB, bu kapsamda binaların testi için çalışmalara başladı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, başvuruların her geçen gün arttığını belirtti.

İstanbullulara açık çağrıda bulunan İBB, binatespiti.ibb.istanbul adresinden başvurularını gerçekleştirmelerini şiddetle öneriyor. Peki, İBB deprem testine nasıl başvuru yapılır?

Buraya tıklayarak binatespiti.ibb.istanbul adresini ziyaret edin.

tıklayarak binatespiti.ibb.istanbul adresini ziyaret edin. Karşınıza gelen sayfada "Bina İnceleme Başvuru" seçeneğine tıklayın.

Açılan sayfada sizden istenen kişisel bilgilerinizi doldurun ve binanınıza dair belgeleri yükleyin.

Buğra Gökce, bazı vatandaşların bina taraması yaptırmak için imtina ettiğini belirtiyor. Konuya ilişkin Buğra Gökce'nin açıklamaları ise şu şekilde:

"Mevzuatta tarif edilen riskli yapı analizi, riskli yapının belirlenmesinden sonra vatandaşa, 60 artı 30 günlük bir süre tanımlayarak 90 gün içinde yapının tahliyesini ve yıkımına ilişkin bir süreci tarif ediyor. Dolayısıyla yasa kapsamında başvuruda bulunan vatandaşlar, risk notasyonunu aldıktan sonra evlerini boşaltmak durumunda kalacakları için çoğunlukla başvuruda bulunmaktan imtina ediyorlar. Ancak bizim hızlı bina taraması olarak adlandırdığımız ve yaklaşık 3,5 yıldır uyguladığımız bu yöntem, bundan bir önceki adım olduğu için binayı direkt riskli yapı olarak kodlamadığından, vatandaşlarımız açısından bir fikir, öğüt veren ve bundan sonraki aşamayı hem belediyelere hem vatandaşa gösteren, bir harita olarak da önüne koyan içerik taşıyor."