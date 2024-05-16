Samsung Galaxy S24 FE Yakında Geliyor: Yeni Sızıntılar Var!

Samsung cephesindeki sızıntılar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Son haberlere göre, Samsung Galaxy S24 FE'nin yakında piyasaya sürüleceği söyleniyor.

Galaxy S24 FE hakkında ilk sızıntılar şubat ayında ortaya çıktı, ancak Samsung'un telefonu resmi olarak duyurmak için hazırlandığı görünüyor. Önceki raporlar, S24 FE'nin diğer Galaxy S24 modelleri gibi üst düzey özelliklere sahip olacağını, ancak daha uygun bir fiyata sunulacağını gösteriyor. Bu durum, Samsung'un diğer modellerinden daha uygun bir seçenek sunarken bazı olumsuz durumları beraberinde getirebilir.

Samsung S24 FE Tam Olarak Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Samsung'un öne çıkan telefonlarından birini edinmeye bütçesi yetmeyenler için bir alternatif olarak sunulan Galaxy S24 FE'nin piyasaya ne zaman sürüleceği hala belirsizliğini koruyor. Ancak, yakın zamanda Galaxy S24 FE için yapılan ilk One UI test yapısı tespit edildi, bu da telefonun yakında çıkabileceğine işaret ediyor.

Telefonun teknik özellikleriyle ilgili raporlar oldukça çelişkili; bazı tahminciler telefonun Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacağını iddia ederken, diğerleri ise Galaxy S24 FE'nin önceki nesil Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılabileceğini öne sürüyor.

Tüm raporlar, Samsung'un hem Snapdragon hem de Exynos destekli Galaxy S24 FE'yi piyasaya sürmeyi planladığını ve geçmişte Exynos modellerinin genellikle Avrupa'da piyasaya sürüldüğünü göz önünde bulundurarak yakın dönem için beklentinin arttığını ortaya koyuyor.