Epic Games Mega İndirim Kampanyası Başlıyor: İlk Gizemli Ücretsiz Oyun Belli Olmuş Olabilir!

Bildiğiniz üzere Epic Games, oyunculara ücretsiz oyun sunma konusunda her zaman popüler platformlardan biri oluyor. Yeni başlayacak olan Mega İndirim kampanyası için de birkaç gün önce paylaşılan kısa videoda ilk gizemli oyuna dair işaretler yer alıyordu.

16 Mayıs 2024 tarihinde, Türkiye saati ile 18:00'da başlayacak olan Epic Games Mega İndirim etkinliği, 13 Haziran 2024'e kadar devam edecek. Büyük indirimler, promosyonlar ve çok daha fazlası bu kampanyada oyuncuları mutlu edecek gibi duruyor.

Mega İndirimin İlk Oyunu Ne Olacak?

Her hafta bir oyun olmak üzere toplamda 4 AAA oyunu ücretsiz bir şekilde sunulacak. Epic Games'in bugün başlayacak olan kampanyasında ücretsiz sunulacak ilk oyunu ortaya çıkmış olabilir.

Sızıntıları ile ünlü olan billbil-kun'un iddiasına göre ücretsiz bir şekilde sunulacak ilk oyun Dragon Age Inquisition - Yılın Oyunu Sürümü olacak. Oyuncular, bu oyunun ücretsiz olması halinde 16 - 23 Mayıs tarihleri arasında satın alabilecek.

Bu yıl, yaz aylarında çıkması beklenen Dragon Age Dreadwolf oyunu öncesinde bu oyunu ücretsiz oynamak isteyen oyuncular için bir fırsat olduğunu söylemeden geçmeyelim. Dragon Age serisinin üçüncüsü olan Dragon Age Inquisition oyunundan sonra sunulacak ücretsiz oyun da şimdiden merakla beklenmeye başlayacak.

Önümüzdeki hafta gelecek diğer ücretsiz oyunu da sizlere buradan önceden haber veriyor olacağız.