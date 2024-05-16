3 Cisim Problemi Dizinin 2. Sezonu Ne Zaman? Açıklama Geldi! (Video)

Game of Thrones'un yazarlarının kaleme aldığı ve 21 Mart'ta Netflix'te yayınlanan 3 Cisim Problemi dizisi, kısa sürede platformun en çok beğenilen ve izlenen dizilerinden biri olmuştu.

Konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken dizinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. Yönetmenliğini ise Oscar adayı olan Derek Tsang üstleniyor. Bilim kurgu türündeki filmle ilgili heyecan verici bir haber paylaşıldı.

3 Cisim Problemi 2. Sezon Ne Zaman?

Büyük bir heyecanla beklenen ilk sezonun ardından oldukça beğenilen dizinin, çok geçmeden ikinci sezonunun da geleceği açıklandı. Yeni sezon için onay alan diziyle ilgili Netflix kısa bir video paylaştı ve ikinci sezon duyurusunu yaptı.

Günümüzden bir grup bilim insanının 1960'lı yıllarda Çin'de alınan bir karar sonrasında tehditle karşı karşıya kalmalarını konu alan dizinin 2. sezon yayın tarihi henüz netleşmedi. Ancak Netflix, yayınladığı videoda "Çok Yakında" geleceğini açıkladı.

400 yıl beklemeye gerek kalmadı. 3 Cisim Problemi geri dönüyor. pic.twitter.com/IOSnyQyKEw — Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 15, 2024

3 Cisim Problemi Oyuncu Kadrosu