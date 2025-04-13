Avrupa'da Bir İlk: İstanbul Havalimanı'nda Aynı Anda...

Yolculukların çoğunda asıl bekleyiş uçağa binmeden başlar. Yoğunluk arttıkça, dakikalar uzar, sıralar sıklaşır. İstanbul Havalimanı ise bu denklemi değiştirecek bir adımı devreye sokuyor. Zira yeni dönemle birlikte havalimanında aynı anda 3 uçak kalkabilecek. Bu sayede havalimanındaki uzun kalkış sırası bekleyişlerine son verilecek. Peki bu sistem nasıl çalışacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Avrupa’da bir ilk olacak sistem 17 Nisan’da başlıyor

“Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu” adı verilen bu yeni sistem, aynı anda üç uçağın bağımsız olarak iniş veya kalkış yapabilmesine imkân tanıyor. 17 Nisan saat 10.00 itibarıyla İstanbul Havalimanı’nda uygulanmaya başlayacak olan sistem, Avrupa’da bu ölçekte ilk olma özelliğine sahip. Hazırlık süreci 2022’nin son çeyreğinde başladı. Ulusal ve uluslararası havacılık otoriteleriyle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında çok sayıda test, simülasyon ve güvenlik analizi yapıldı. Hava trafik kontrol sistemleri üçlü operasyona uygun hale getirildi. Kontrolörler için özel eğitim programları tamamlandı.

Gökyüzünde Avrupa’nın Öncü Ülkesi Türkiye 🇹🇷🏅



Eş zamanlı olarak üç uçağın iniş yapmasına ve üç uçağın da kalkış yapmasına olanak sağlayan bir operasyon olan “Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu” İstanbul Havalimanı’nda başlayacak, Türkiye tarih yazacak… ✈️



İstanbul Havalimanı’nda… pic.twitter.com/uX4LVQ4Tod — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) April 13, 2025

İstanbul Havalimanı şu an Avrupa’nın en yoğun havalimanı konumunda. Günlük ortalama 1300 uçuşun gerçekleştiği havalimanında bu yeni sistem sayesinde operasyonel kapasitenin artması, uçuş gecikmelerinin azalması ve genel verimliliğin yükselmesi hedefleniyor. Sistem yalnızca trafik yoğunluğunu azaltmakla kalmayacak. Aynı zamanda yakıt tüketimini düşürerek çevresel etkinin azaltılmasına da katkı sunacak. Daha kısa bekleme süreleriyle birlikte yolcu konforunun da artması bekleniyor.

Türkiye, bu adımla birlikte havalimanı operasyonları açısından Avrupa’da yeni bir sayfa açıyor. Diğer ülkelerin benzer bir sistemi ne zaman uygulamaya alacağı ise şimdilik belirsiz. Zira bu konuda yapılacak olan yatırımlar kapsamlı pist yatırımları olarak geçmekte ve güvenlik testlerinin tamamlanması gibi süreçlerin bitmesi için uzun bir uğraş ve çokça efor sarfedilmesi gerekiyor.

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