Roketsan'dan Asya'ya Füze Çıkartması!

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi projeleri bir adım daha ileri taşınıyor. Roketsan tarafından yürütülen yerli füze projelerinde ihraç aşamasını ileriye taşıdı ve direkt olarak üretim hattını taşımaya karar verdi. Bu kapsamda Endonezya ile görüşmeler yapan şirket üretim hattının taşınmasını resmileştirdi. Peki Roketsan füzeleri nerede üretilecek? İşte konuyla ilgili detaylar...

Roketsan Üretim Hattını Endonezya'ya Taşıyor!

Türk savunma sanayisi sınırlarını bir adım daha öteye taşıyor. Bu kapsamda Endonezya ile ikili görüşmelerini sürdüren Roketsan artık kesin kararı açıkladı. Buna göre yeni bir üretim hattı Endonezya'ya taşınacak. Üretim hattının taşınmasıyla birlikte ATMACA gibi gemisavar sistemlerinden akıllı mühimmat sistemlerine kadar pek çok yeni ürün Roketsan tarafından Endonezya'da üretilecek.

Yeni üretim hattı Republik Korpora Indonesia şirketi ile yapılan anlaşma kapsamında kurulacak ve Endonezya'nın da yerli ve milli savunmsa sanayi teknolojileri üretimi konusunda önemli bir rol oynayacak. Zira bu üretim anlaşması kapsamında Roketsan teknolojileri Asya kıtasına da yayılmış olacak ve Türk mühendisler, Endonezya'nın kendi mühendislerini eğiterek teknolojik bilgi birikimini aktarma rolü oynayacak.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda anlaşmanın detaylarına yer verildi. Ancak üretim hattının nereye kurulacağı veya ilk üretim ürünlerinin neler olacağı hususunda bilgi verilmedi. Bu konuda detaylı bilgilerin önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor. Üretim hattının kurulması ve personel görevlendirilmelerinin yapılması ise önümüzdeki bir kaç yılı kapsayacak olan kapsamlı bir süreç olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...