İstanbul, İzmir ve civar şehirlerden hissedilen bir deprem meydana geldi. Konuyla ilgili olarak AFAD veya Kandilli'den henüz bir açıklama gelmedi. Ancak yabancı kaynaklardan gelen bilgilere göre deprem 5,4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. İşte konuyla ilgili detaylar...

İstanbul ve İzmir'de Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi!

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre depremin büyüklüğü 5.4 olarak ölçüldü. Merkez üssü Kütahya olarak belirlenen sarsıntı çevre illerde de hissedildi. Özellikle Marmara ve Ege’de yaşayan vatandaşlar deprem nedeniyle evlerinden dışarı çıktı. Saat 12.59'da yaşanan deprem 8,46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Yetkililerden gelen bilgilere göre şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirimi yapılmadı. Ancak ekipler olası risklere karşı sahada incelemelerini sürdürüyor. Deprem sonrası elektrik kesintisi, iletişim sorunları veya ulaşımda büyük bir aksaklık yaşanmadığı bildirildi. Yine de tedbir amacıyla ekiplerin teyakkuzda olduğu öğrenildi.

Yetkililer, Kütahya merkezli deprem sonrası sahadaki incelemelerini sürdürüyor. AFAD, vatandaşlara resmi açıklamaları takip etmeleri ve paniğe kapılmadan güvenlik önlemlerine uymaları çağrısında bulundu. İlk belirlemelere göre ciddi bir hasar bulunmasa da uzmanlar, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyor.