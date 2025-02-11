İstanbul'da 3 İlçede Okullar Kar Nedeniyle Tatil Edildi

Uzun zamandır heyecanla beklenen kar, nihayet İstanbul'da etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz hafta tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk havalarla birlikte şehrin yüksek kesimlerina yağan kar, 11 Şubat itibariyle İstanbul'un genelinde yağmaya başladı. Elbette ki bu durum akıllarak hemen bir soru getirdi; "İstanbul'da okullar tatil mi?"

Henüz İstanbul genelinde açıklanan bir kar tatili olmasa da yağışın yoğun olduğu üç ilçede yerel yöneticiler harekete geçti. İstanbul Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt'ta eğitim öğretime kar yağışı nedeniyle ara verildi. Yağışın sürmesi durumunda ise tüm İstanbul'da tatil bekleniyor.

İstanbul Avcılar, Arnavutköy ve Esenyurt'ta Kar Tatili İlan Edildi

İstanbul'daki kar tatiliyle ilgili ilk açıklama Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu'ndan geldi. Hersanlıoğlu, sosyal medyada paylaştığı videoda "Sevgili öğrencilerimiz, kar yağışının ve buzlanmanın devam edeceği ilçemizde düşünüldüğünde bu saat itibarıyla okullarımız bugün tatil edilmiştir. Hepinize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.

Avcılar ve Esenyurt'taki İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ise "Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 11 Şubat'ta 1 gün süreyle ara verildi." açıklamasını yaptı. Kar yağışı artmadan, buzlanma ve trafik gibi sorunlar kötüleşmeden öğrencilerin eve gönderildiği öğrenildi.

İstanbul'un geri kalanı için heyecanlı bekleyiş ise sürüyor!