İstanbul Valiliği Şehirde Yaşayan Yabancı Uyruklu Kişi Sayısını Açıkladı

Bir süredir merak edilen İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişi sayısı bugün İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamayla belli oldu. İstanbul Valiliği, şehirde 1 milyon 305 bin 307 yabancının yasal olarak yaşadığını açıkladı.

Yapılan açıklama yabancıların İstanbul'da yaşama nedenlerini de listeliyor. 1 milyon 305 bin 307 yabancının 542 binini geçici koruma amacıyla ülkemizde bulunan Suriyeliler oluşturuyor. Kalan 763 bin ise ülkemize yasal olarak giren ve ikamet etmek için izin alan göçmenlerden oluşuyor.

23 Binden Fazla Yabancı Uyruklu Kişi Sınır Dışı Edildi

İstanbul Valiliği bu rakamların yanı sıra şehirden 23 bini aşkın kişinin sınır dışı edildiğini de şu açıklamayla duyurdu:

"İlimizde yasal kalış hakkı bulunmayan düzensiz göçmenlere yönelik mücadelemiz tüm kurumlarımızın işbirliğiyle sürmektedir. İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünce geçen yıl 71.959 düzensiz göçmen hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerin 23.072’si İstanbul’dan sınır dışı edilirken, 39.525’i ise sınır dışı işlemleri yapılmak üzere diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi. 1 Ocak - 3 Mayıs 2022 tarihleri arasında; 11.936’sı Afganistan, 2.853’ü Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 25.644 düzensiz göçmen (1.933 yabancıya adli işlem yapılmıştır.) hakkında işlem yapıldı. Bu yabancıların 8.773’ü İstanbul’dan ülkelerine sınır dışı edilirken, 12.684’ü sınır dışı işlemleri için diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi."

Valilik şehre gelen turist sayılarını da açıkladı. Geride bıraktığımız Mart ayında geçen yılın Mart ayına kıyasla %112 artışla 1 milyon 156 bin 400 kişi İstanbul'a turist olarak geldi. Bu yılın ilk 3 aylık döneminde ise bu rakam toplamda 2 milyon 904 bin 460 kişiden oluşuyor. Bu turistlerin %10,09'unun İranlı, %7,97'sinin Alman, %7,82'sinin ise Rus uyruklu olduğu belirtiliyor.