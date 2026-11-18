Ucuz Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. itel, VistaTab 12'yi tanıttı. Böyelce tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. Cihazın kutusundan klavye kılıfı da çıkıyor. Bu aksesuar sayesinde tablet üzerinden belge düzenlemek ve yazı yazmak isteyenler ayrıca klavye satın almak zorunda kalmıyor.

itel VistaTab 12'nin Özellikleri Neler?

Özellik itel VistaTab 12 Ekran 10,1 inç IPS Çözünürlük 1.280 x 800 piksel Maksimum parlaklık 400 nit İşlemci MediaTek Helio G85 Üretim süreci 12 nm RAM 3 GB / 4 GB Depolama 128 GB Hafıza kartı desteği microSD Batarya 7.000 mAh Şarj bağlantısı USB-C Arka kamera 8 MP Ön kamera 5 MP Hoparlör Çift hoparlör İşletim sistemi Android 16 Ağırlık 420 gram Kalınlık 7,9 mm Kutu içeriği Klavye kılıfı

itel VistaTab 12'nin Ekranı Nasıl?

10,1 inç ekran büyüklüğüne sahip tablet, IPS ekran üzerinde 1280 x 800 piksel çözünürlük sunuyor. IPS geniş görüş açısına sahip. Cihazda ayrıca 400 nit parlaklık mevcut. Düşük nit değerine sahip ekranlar, güneş ışığı altında çok zor görülür. 400 nit parlaklığın kapalı alanlar için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtelim. Örneğin evde ışıklar veya pencere açıkken ekran sorunsuz şekilde görebilir ancak dışarıdayken güneş ışığı atlında ekranı görmek oldukça zordur.

itel VistaTab 12'nin İşlemcisi Nasıl?

VistaTab 12'de MediaTek tarafından 12 nm üretim süreciyle geliştirilen MediaTek Helio G85 işlemcisi bulunuyor. İşlemcide 2.0 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. 12 nm işlemci, 24 nm veya adha yükse knm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek bir performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

itel VistaTab 12'nin Kamera Özellikleri Neler?

Android 16 işletim sistemi ile birlikte gelen tabletin arka yüzeyinde 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera bulunuyor. 420 gram ağırlığında ve 7,9 mm kalınlığında olan cihazın ön yüzeyinde ise 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

itel VistaTab 12'nin Fiyatı Ne Kadar?

3 GB RAM ve 128 GB depolama: 119 dolar (6 bin TL)

119 dolar (6 bin TL) 4 GB RAM ve 128 GB depolama: 130 dolar (6 bin 556 TL)

itel VistaTab 12 Türkiye'de Satılacak mı?

itel VistaTab 12'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Itel S23 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda itel VistaTab 12'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

Çok şık bir tasarıma sahip olan itel VistaTab 12'nin klavye desteğinin olması önemli bir avantaj. Bu sayede tablet üzerinden belge düzenlemek ve yazı yazmak gibi aktiviteler rahatça yapılabilecek. Ayrıca cihazın yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.