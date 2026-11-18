Xiaomi yeni bir amiral gemisi modeli tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Xiaomi 18'in görüntüsü ortaya çıktı. Böylece telefonun tasarımı açıklığa kavuştu. Paylaşılan görsele göre yeni amiral gemisi çok şık bir tasarıma sahip olacak. Bu arada cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak.

Xiaomi 18'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsele göre Xiaomi 18'in arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül bulunacak. Siyah renge sahip bu modülün üzerinde kameralar ve LED flaş yer alacak. Telefonun arka yüzeyinde Xiaomi logosu da bulunacak. Yeni amiral gemisi modelin yan tarafında güç ve ses butonları yer alacak. Görselde telefonun beyaz renkli sürümü bulunuyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17'nin arka yüzeyinde de kare şeklinde bir modül bulunuyor ancak bu modül, telefon ile aynı renge sahip. Örneğin mavi renkli telefonda modül de mavi renge sahip. Xiaomi 17'nin renk seçenekleri arasında yeşil, siyah, mavi ve pembe olmak üzere dört farklı seçenek mevcut.

Xiaomi 18'in Özellikleri Neler Olacak?

Özellik Xiaomi 18 Ekran 6,4 inç LTPO AMOLED Çözünürlük 1.5K Yenileme hızı 120Hz İşlemci Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ana kamera 200 megapiksel, OIS Ultra geniş açı 50 megapiksel Telefoto 50 megapiksel, OIS Batarya Yaklaşık 7.000 mAh Kablolu şarj 100W Parmak izi okuyucu Ultrasonik Dayanıklılık IP69

Xiaomi 18'in Kamerası Kaç Megapiksel Olacak?

Xiaomi 18'in ana kamerasında 200 megapiksel çözünürlük sunan ve optik görüntü sabitleme (OIS) desteğine sahip bir sensör kullanılacağı iddia ediliyor. Cihazda ayrıca 50 megapiksel ultra geniş açı ve 50 megapiksel telefoto kamera bulunacak. Telefoto kamera, uzaktaki nesnelerin dijital yakınlaştırmaya kıyasla çok daha az kalite kaybıyla optik olarak yakınlaştırılmasını sağlıyor.

Xiaomi 18'in Ekran Özellikleri Neler?

İddiaya göre 6,4 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

LTPO teknolojisi, ekranın yenileme hızını görüntülenen içeriğe göre değiştirmesine olanak tanıyor. Örneğin sabit bir metin okunurken yenileme hızı düşürülebiliyor, oyun oynarken veya ekranda hızlı hareketler olduğunda yükseltilebiliyor. Bu sayede ekranın gereksiz yere yüksek yenileme hızında çalışması önlenerek batarya tüketimi azaltılıyor.

Xiaomi 18'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Xiaomi 18'in Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisine sahip olacağı iddia edildi. Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 5 GHz hıza ulaşabiliyor. 2 nm işlemci, 3 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek bir performans sunuyor.

Xiaomi 18'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefon yaklaşık 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gekirse serinin bir önceki modeli Xiaomi 17'de 6.330 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği mevcut.

Xiaomi 18 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Xiaomi 17, Redmi Note 15, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Xiaomi 18'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Xiaomi 18 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18'in Aralık ayında Çin'de tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri, fiyat etiketi ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17, 2025 yılının Eylül ayında tanıtılmıştı.

Editörün Yorumu

Xiaomi 18'in tasarımını çok beğendim. Telefon tasarımın yanı özellikleri de dikkatimi çekti. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Yüksek kapasiteli bataryanın yanı sıra yüksek şarj hızı desteğinin de önemli bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Bu arada güçlü işlemciye sahip telefonun kaliteli grafiklere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum.