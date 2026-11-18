vivo'nun yeni katlanabilir telefonu X Fold 7'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda vivo X Fold 7'nin işlemcisi ortaya çıktı. İddiaya göre telefonda çok güçlü bir işlemci bulunacak. Sekiz çekirdeğe sahip bu işlemci sayesinde katlanabilir telefonda oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

vivo X Fold 7'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X Fold 7 gücünü Dimensity 9600 Pro veya Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alacak. Dimensity 9600 Pro işlemcisinde 4.55 GHz hızında çalışan iki çekirdke, 4.35 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 3.1 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

Söz konusu işlemci, MediaTek tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yüksek verimlilik, pil ömrüni olumlu yönde etkiliyor.

Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi 5 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu arada vivo X Fold 6'da Dimensity 9500 Super işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

vivo X Fold 7 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda vivo X300 Pro ve vivo V70 dahil olmak üzere vivo'nun pek çok telefonu satılıyor ancak X Fold 5 ve X Fold 6 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda X Fold 7'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimali düşük olduğunu söylemek mümkün. Bu arada X Fold 7'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

vivo X Fold 7'nin işlemcisi dikkatimi çekti. Katlanabilir telefonun güçlü işlemci sayesinde Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Hatta video düzenlemek gibi ağır işler bile rahatça yapılabilecektir.