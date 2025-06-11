Aşırı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Yapay Zeka Desteğine Sahip

Hem uygun fiyatı hem de kullanışlı özellikleriyle öne çıkan bir telefon tanıtıldı. Itel Zeno 5G olarak isimlendirilen telefonda yüksek yenileme hızı, büyük batarya kapasitesi, suya ve toza karşı dayanıklılık, yapay zeka desteği dahil birçok özellik bulunuyor.

Itel Zeno 5G Özellikleri

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip Itel Zeno 5G, IPS ekran üzerinde 720 x 1612 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 260 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 7,8 mm kalınlığındaki telefon Panda MN228 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.4 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

4 GB RAM'e sahip telefonda 128 GB depolama alanı mevcut. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.6 diyafram değerine sahip AI destekli ana kamera bulunuyor. Bu kamera 2K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor.

Telefonda 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera yer alıyor. 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 18W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonda IP54 sertifikası mevcut. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Android 14 ile gelen telefonda yapay zeka özellikleri de bulunuyor. Bu özellikler arasında metin oluşturma, metni farklı bir dile çevirme ve metni düzeltme dahil birçok işlev bulunuyor. USB-C protuna sahip olan Zeno 5G'de ayrıca Çift SIM desteği de mevcut.

Itel Zeno 5G Fiyatı

Itel Zeno 5G için 10.299 Hindistan rupisi (4.722 TL) fiyat etiketi belirlendi.