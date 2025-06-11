7100 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Geçtiğimiz ay Ace 5 Racing ve Ace 5 Ultra modellerini tanıtan OnePlus, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Nord CE 5 isimli telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Peki, OnePlus'ın yeni telefonu ne zaman çıkacak?

OnePlus Nord CE 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

100W hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan OnePlus Nord CE 4 modeli geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı. OnePlus Nord CE 5 modelinin ise 8 Temmuz tarihinde tanıtılacağı iddia edildi. Telefonun bu zamana kadar bazı önemli özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı.

OnePlus Nord CE 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip Nord CE 5 modeli, AMOLED ekran üzerinde 080 x 2412 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 7.100 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefon gücünü MediaTek Dimensity 8350 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.35 GHz Cortex-A715, üç adet 3.20 GHz Cortex-A715 ve dört adet 2.20 GHz Cortex-A510 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

8 GB RAM'e sahip telefonda 256 GB depolama alanı bulunacak. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Telefonun 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kameraya sahip olacağı öne sürüldü.

OnePlus Nord CE 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Nord CE 5 isimli akıllı telefon modelinin 25.000 Hindistan rupisi (11.469 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.