İTÜ'nün 25. Yönetim Bilimleri Kongresi Başlıyor: Kayıt Yaptırın!

7-8-9 Mart tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Kulübü, yılın en büyük öğrenci etkinliğini düzenleyecek. Hibrit sistemde gerçekleştirilecek olan 25. Yönetim Bilimleri Kongresi "Yönetimin Şifreleri" ana temasıyla ulusal ve uluslararası arenada ses getirecek bir etkinlik olma yolunda ilerliyor.

25. Yönetim Bilim Kongresi Haftaya Başlıyor!

İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi'nde düzenlenecek olan etkinlik, 3 boyunca sürecek. Etkinliğin web sitesi üzerinden de katılımcılar kongreyi canlı olarak izleyebilecek. Kongre; Oturumlar, Vaka Çalışmaları, Kariyer Alanı, Sosyal Sorumluluk Etkinlikleri ve Workshoplar olmak üzere 5 ana bölümden oluşuyor.

Sektörün önemli yöneticilerinin, sanat ve spor dünyasındaki bazı isimlerin de önde gelen akademisyenlerin güncel yönetim anlayışına değinilecek kongrede katılımcıların kariyer yolculukları için değerli deneyimler edinmesi hedefleniyor.

Etkinlikte konuşmacıların listesi:

Prometeon CFO’su Mehmet Kaldırım

Boyner CTO’su Cihan Yıldız

Obilet Co-Founder’ı Ali Yılmaz

Youthall Co-Founder’ı Elis Yılmaz Aykan

Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan

Kibar Holding HR Başkan Yardımcısı Şennur Kuru

Katılımcılar şirket yetkilileri ile görüşme imkanlarına sahip olmanın yanı sıra sürpriz çekilişlere katılma fırsatı da yakalayabilecek. 25. Yönetim Bilimleri Kongresine kayıt olmak ve detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak siteyi ziyaret edebilirsiniz.