iTunes Artık iOS’ta Olmayacak: İşte Yeni Adresi!

İlk olarak 2011'de piyasaya sürülen iTunes Movie Trailers uygulaması, iPhone ve iPad kullanıcıları için tasarlanmıştı. Uygulama sayesinde şirketin kitaplığındaki film fragmanlarına bir koleksiyon hâlinde kolayca erişilebiliyordu.

Ancak uygulamanın piyasaya çıktığı ilk günden bu yana 12 yıl geçti. Hâliyle bu yıllarda Apple'da birçok şey değişti. Artık her şey daha modern ve daha teknolojik bir şekle büründü. iTunes Movie Trailers ise bu yeniliklere ayak uydurma konusunda bir hayli geride kaldı.

iTunes Movie Trailers'ın Yeni Adresi

Apple, yaklaşık beş yıldır güncellenemeyen uygulamanın kaderini yeni stratejisiyle değiştirecek. Buna göre; uygulamanın yeni adresi Apple TV olacak. İnsanlar artık film fragmanlarını ve ön izlemeleri Apple TV üzerinden takip edebilecek.

Uygulamanın Apple TV'ye geçmesi ile ilgili resmi bir duyuru olmasa da her iki platformda da "iTunes Movie Trailers’ın yeni adresi Apple TV uygulaması” şeklinde bir ibare görülüyor. Bunu Apple TV uygulamasında, en son çıkan fragmanların yayınladığı yeni bir bölümün açılmış olmasından da anlayabiliyoruz.

Eski uygulamanın özelliklerinin bazıları korunacak olsa da Apple TV'deki versiyonunun çok daha çağdaş ve güncel olması bekleniyor. Apple'ın tüm video içeriklerini tek bir çatı altında toplama ve birleştirme hedefi, 'iTunes markasını kademeli olarak kaldırmak istiyor' şeklinde yorumlandı.

iTunes Movie Trailers uygulaması eskisinden çok daha kapsamlı bir şekilde Apple TV bünyesinde yeniden şekillenecek. Uygulamanın adresinin değiştirilmesi ve Apple TV'ye geçirilmesi, belki de kullanıcıların fragmanlara daha kolay erişebilmesi için iyi bir adım olacaktır.

Peki, siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.