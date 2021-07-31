İzmir'e Meteor Düştü! Görüntüleri Yayınlandı

İzmir'e meteor düştü! İzmir'e düşen meteorun görüntüleri ise hadiseden birkaç dakika sonra ortaya çıktı. İzmir ve çevre illerden görülen doğa olayı sonrasında, herhangi bir hasarın olup olmadığı bilinmiyor.

31 Temmuz 2021 itibarıyla İzmir ve çevresinde yaşayanlar, gökyüzünde büyük bir aydınlık gördüler. Aktarılanlara göre yıldız kayması gibi başlayan olay, ardından düşen cismin büyük bir ışık hüzmesine dönüşmesi ile şekil değiştirdi. Yeşil renkli bir ışıkla birlikte cisim, gökyüzünden kayboldu.

Birçok farklı sosyal medya kullanıcısının olaya dair paylaşımlar yapmaya başlamasının ardından, olayın gerçek olduğu ortaya çıktı. Yaşananların hemen ardından ise görüntüler sosyal medyada dolaşmaya başladı. Öncelikle bir fotoğraf yayınlandı. Ardından bir işletmeye ait olan güvenlik kamerası görüntüleri dolaşıma girdi.

İzmir'e Meteor Düştü! Meteorun Görüntüleri Ortaya Çıktı

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntülerinde tarih ve saat de yer alıyordu. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra yaşananların gerçeği yansıttığı kanıtlanmış oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde düşen cismin, anlatıldığı gibi hareket ettiği net şekilde görülebiliyor. Öncelikle yıldız kayması olarak tabir edilen olayda olduğu gibi, inci bir çizgi görülüyor. Ardından ışık hüzmesi büyüyerek, gözden kayboluyor.

İzmir'e düşen meteorun görüntülerini ise hemen yukarıda, Twitter adresimiz üzerinden yaptığımız paylaşımda görebilirsiniz.

Meteor Düşmesi Nedir?

Gök taşı ya da meteorit, uzaydan Dünya yüzeyine düşen maddelerin genel adıdır. Meteorit düşen nesnenin katı bir kalıntısıdır. Bu nesne kuyruklu yıldız, asteroit veya meteordur. Bütün bunlar dış uzaydan herhangi bir gezegene veya Dünya'nın atmosferine girer ve genellikle de yeryüzüne ulaşamadan eriyerek atmosfere karışırlar.

Objeler dünyanın atmosferine girdiği andan itibaren sürtünme, basınç ve diğer kimyasal etkileşimlerin de sonucu olarak ısınmaya ve sonrasında bu ısıyı yaymaya başlar. Böylece meteora dönüşmüş olur ve "ateş topu" oluşturur. Kayan yıldız olarak da bilinir. Astronomlar en parlak olanlara bolit derler. Gök taşlarının atmosferi aşıp da bıraktığı etkiler kendi aralarında çok çeşitlidir.

Jeologlara göre, bolitler krater oluşturabilecek büyüklükte meteoritlerdir. Dünya atmosferine ortalama olarak yılda birkaç bin gök taşı girer. Ancak bunların beş yüz kadarı buharlaşmadan, yere gök taşı olarak düşer.

Ayrıca sosyal medya görüntülerinde gördüğünüz cisim, bir gök taşına ait olmayabilir. Yörüngede dolaşan ve eski uzay araçlarına ait olan cisimler de atmosferden içeriye girebiliyorlar. Bu gibi durumlarda, meteorlara benzeyen görüntüler gün yüzüne çıkabiliyorlar. Fakat uzmanlar, böylesine benzer hareket eden cisimlerin her zaman uzay taşı olduğunu bildiriyorlar.