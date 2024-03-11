İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tarafından Düzenlenen CreaTECH+ 2024 Başlıyor!

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnovasyon Topluluğu tarafından düzenlenen CreaTECH+ etkinliği yarın başlıyor. Sektörüdeki önemli isimleri öğrencilerle bir araya getirecek olan etkinlik, "Girişimcilik ve İnovasyon" temasıyla gerçekleşecek.

ByNoGame Ana Sponsorluğunda düzenlenen etkinliğin bu sene 9.'su gerçekleşiyor ve öğrencilerin mezun olmadan sektör hakkında bilgi edinmesi sağlanıyor. Her yıl olduğu bu sene de heyecanla beklenen etkinlik 12-13 Mart'ta başlıyor.

CreaTECH+ 2024 Başlıyor!

Etkinliğin temel amacı öğrenci ve şirket buluşmasını sağlamak. Yaratıcılığın ve teknolojinin buluşma noktasını merkezine alan etlinlikte genç zihinlere girişimcilikle ilgili ilham veren fırsatlardan bahsediliyor. Aynı zamanda öğrencilerin kendi fikirlerini hayata geçirmesi konusunda da plarform sağlıyor.

Dokuzuncusu gerçekleşecek olan CreaTECH+'ta öğrenciler fikir ve proje değerlendirmesi oturumlarıyla sektörüdeki öncü şirketlerle buluşuyor, potansiyel projelerini paylaşabiliyor ve değerlendirme fırsatı yakalıyorlar. Ayrıca sektördeki güncel gelişmeleri takip etme ve sektördeki profesyonel isimlerle etkileşime geçme imkanı da yakalanıyor.

Geleceğin inovasyon liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen etkinlik boyunca öğrenci ve şirket standları katılımcıları etkileşim dolu bir ortamda bir araya getiriyor. Etkinlikte sektör öncüleri ve öğrencileri bir araya getirmenin haricinde ödüllerin verildiği anlara da tanıklık ediliyor.

CreaTECH+ 2024, 12-13 Mart tarihlerinde İYTE Gösteri Merkezi'nde düzenlenecek.