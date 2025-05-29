Ünlü Yayıncı Jahrein'in YouTube Kanalına Erişim Engeli Getirildi!

Sosyal medyada "Jahrein" adıyla tanınan Ahmet Sonuç'un YouTube kanalına Türkiye'den erişim engeli getirildi. Yüz binlerce aboneye sahip kanala ve kanalın videolarına artık erişilemiyor. Bu karar sosyal medyada tartışma konusu oldu. İşte ayrıntılar!

Jahrein YouTube Kanalı Erişime Engellendi

Ahmet Sonuç, Instagram’da paylaştığı hikayede YouTube’dan bir e-posta aldığını ve kanalının Türkiye’de erişime kapatıldığını duyurdu. Bu engellemenin resmi nedeni henüz açıklanmadı. Sadece Türkiye’den erişimin kısıtlandığını belirtelim. VPN ile de ulaşabilmek mümkün değil. Bunun için YouTube ayarlarından ülke değişikliği yapmak gerekiyor.

Hatırlatmak gerekirse kanalda genellikle yayın kesitleri paylaşılıyordu. Abone sayısı ise 650 binden fazlayken, toplam izlenme sayısı 200 milyonu aşmış durumda.

Jahrein'e gelen e-postanın içeriği şu şekilde;

Merhaba Jahrein,

Bir devlet kurumundan içeriğinizle ilgili yasal bir şikayet aldık. İncelemenin ardından, aşağıdaki içeriğin aşağıda listelenen YouTube ülke sitelerinde görüntülenmesi engellenmiştir:

Kanal: Jahrein

İçeriğin görüntülenmesi aşağıdakilerde engellenmiştir

YouTube ülke site(ler)i:

- Türkiye

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Jahrein'i takip ediyor muydunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.