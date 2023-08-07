James Webb Uzay Teleskobu, Halka Nebulası'nı Görüntüledi

James Webb Uzay Teleskobu, Lyra takımyıldızında yer alan toz ve gazdan oluşan güzel bir yapı olan Halka Nebulası'nın çarpıcı ve ayrıntılı bir görüntüsünü yakaladı. Gökyüzü gözlemcilerinin gözdesi olan bu nebula, yaz boyunca Kuzey Yarımküre'den görülebiliyor.

2,600 ışık yılı uzaklıkta bulunan Halka Nebulası, 1770'lerde başlangıçta bir gezegen sanılmıştı. Şimdi, Hubble ve Webb gibi uzay teleskoplarının ileri teknoloji ve gözlemleri sayesinde, bilim insanları onun karmaşık yapısını daha derinlemesine anlayabiliyorlar.

Webb'in NIRCam enstrümanı kullanılarak çekilen son görüntü, nebulanın yapısını oluşturan sıcak gazın yanı sıra oluşumundan sorumlu olan merkezdeki yıldızı da gösteriyor.

James Webb Uzay Teleskobu Halka Nebulası Görüntüsü

JWST Halka Nebulası Projesi'nin baş bilim insanı Mike Barlow, James Webb Uzay Teleskobu'nun sağladığı olağanüstü manzaranın, nebulanın genişleyen kabuğunun ve merkezi beyaz yıldızın etrafındaki iç bölgenin karmaşık ayrıntılarını gözlemlemelerine olanak sağlamasından duyduğu heyecanı dile getirdi.

Araştırmacılar Halka Nebulası gibi nesneleri yıldız evrimini ve yaşamlarının son aşamalarını incelemek için kullanıyorlar.

Manchester Üniversitesi'nden Albert Zijlstra da görüntülerde ortaya çıkan enfes detaylar karşısında şaşkınlığını dile getirerek bunları "muhteşem" olarak nitelendirdi.

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