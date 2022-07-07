James Webb Uzay Teleskobu'ndan İlk Test Görüntüsü Geldi

James Webb Uzay Teleskobu'ndan alınan ilk görüntülerin herkese açık sunulmasından sadece 5 gün uzaktayız ve bilim insanlarından, uzaya ilgi duyan vatandaşlara kadar herkesin beklentisi oldukça yüksek. 20 yıldan ve 10 milyar dolardan fazla verilen emeğin ve bütçenin karşılıklarını almanın zamanı her geçen gün daha da yaklaşıyor.

Çarşamba akşamı NASA, gelecek bilimsel görüntülerin ve verilerin muhteşem olacağını öne süren teleskoptan bir "test" görüntüsü yayınladı. NASA'nın "evrenin şimdiye kadar çekilmiş en derin görüntüleri arasında" olduğunu söylediği test fotoğrafının yayınlanması şimdiden pek çok kişiyi heyecanlandırmayı başardı bile çünkü böylesine "rastgele" diyebileceğimiz bir görsel bile daha önce görmediğimiz kadar derin bir ufuğa sahip.

NASA, teleskobun Hassas Yönlendirme Sensörü'nün yeteneklerini göstermeyi amaçlayan bir haftalık bir kararlılık testi sırasında Mayıs ayı sonlarında görüntüleri bir araya getirdi. Bu sensör, Webb'in astronomik hedefleri bulmasına ve bunlara kilitlenmesine yardımcı oluyor ve Kanada Uzay Ajansı tarafından yapılmıştır.

NASA Görüntünün Teleskobu Test Etmek Amacıyla Çekildiğini Belirtiyor

NASA bir haber bülteninde ortaya çıkan görüntü ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bilimsel bir gözlem olarak optimize edilmedi, bunun yerine veriler teleskobun bir hedefe ne kadar iyi kilitli kalabileceğini test etmek için alındı ancak teleskobun gücüne dair de ipuçları veriyor."

Görseldeki nesnelerin çoğu sanıldığının aksine yıldız değil, aslında uzak galaksilerdir. Bunlar, erken evren hakkında bilgi verecekleri için gökbilimcilerin incelemeye hevesli olduğu galaksi türleridir. Yalnızca mühendislik testleri için tasarlandığından, bu görüntü gökbilimcilerin görüntüdeki galaksilerin yaşını değerlendirmesine olanak tanıyan renk filtreleri kullanmıyor ancak uzak galaksilerdeki ayrıntılı yapıyı gösteriyor.

Bu arada kararlılık testi başarılı oldu ve Webb son zamanlarda tüm bilimsel araçları açık ve çalışır durumdayken veri topluyor. Bu verilerin sonucundaki ilk net görüntüyü 5 gün sonra yani 12 Temmuz'da göreceğiz.