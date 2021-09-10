James Webb Uzay Teleskobu'nun Fırlatma Tarihi Açıklandı!

NASA'nın (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) uzun bir süredir ertelenen James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatma tarihi sonunda kararlaştırılarak açıklandı. Uzay ajansı, teleskobu ile ilgili kesinleştirilmiş planının detaylarını paylaştı.

James Webb Uzay Teleskobu Ne Zaman Fırlatılacak?

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi tarafından sağlanan bilgilere göre teleskop 18 Aralık 2021'de fırlatılacak. Teleskobun testleri ağustos ayının sonlarına doğru tamamlandı ve bundan birkaç ay sonrayı işaret eden fırlatma tarihine hazırlıklar tamamlanmış görünüyor.

Teleskop, Fransız Guyanası'ndan kalkış yapacak ESA tarafından sağlanan Ariane 5 roketi ile yörüngeye ulaştırılacak.

JWST projesi aslında 2018'de gerçekleşmesi beklenen lansmandan çok önce tamamlandı ama belirli ayrıntılar üzerinde durulması gerektiğinden bekleme süresi arttı. 2019 yılına kadar proje üzerinde çalışılmaya devam edildi. 2020 yılında ise yeni tip koronavirüs salgını gibi faktörler, NASA'nın daha fazla uğraş vermesine yol açarak fırlatma tarihini uzatmak zorunda kalmasına neden oldu.

Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak kabul edilen teleskop, Hubble'ın bile tespit edemediği galaksileri bulmasına yardımcı olacak düşük frekanslı gözlemlere odaklanabiliyor. Bu özelliği, bazı zorlukların üstesinden gelmeye de yardımcı olabilir.

JWST'nin hem büyük bir Güneş koruyucusuna sahip olması hem de aşırı soğukta (-370F) kalabilmesi gerekiyor.

James Webb Uzay Teleskobu Uzayda Ne Kadar Kalacak?

Görev süresinin nispeten kısa olacağı belirtiliyor. Teleskobun yörüngede kalabilmesi için itici gaza ihtiyacı olmasından ötürü uzun bir süre boyunca dayanması mümkün görünmüyor. NASA, görev süresinin 10 yıl olmasını umsa da 5 yıllık bir ömrünün olduğu ifade ediliyor.

Yeni teleskobun bilim insanlarına çok daha büyük bir yardımının dokunacağı öngörülüyor. JWST, evrenin ilk aşamalarına daha fazla ışık tutmanın yanı sıra astronomların ve astrofizikçilerin Hubble'ın yeterli olamadığı konulardaki boşlukları doldurmasını da sağlayabilir. JWST'nin oldukça kısa sürede birçok kozmik gizemi açıklığa kavuşturması gerekiyor ve bütün bunların 18 Aralık 2021'den itibaren başlaması bekleniyor.

Teleskobu geliştiren ekibin önüne uzun bir süreden beri çeşitli engeller çıksa da sonunda hedefe ulaşılmasına gerçekten çok az bir süre var. 5 yıllık görev süresi boyunca ne kadar soru işaretini ortadan kaldıracağı da zamanla öğrenilecektir.