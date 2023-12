James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün Çarpıcı Halkalarını Görüntüledi!

James Webb Uzay Teleskobu'ndan Uranüs'ün çarpıcı halkalarını gösteren yeni bir görüntü yayınlandı.

Bu halkaları görünür ışık dalga boyunda görmek zor olsa da halkalar, Webb'in araçlarının çalıştığı kızılötesi dalga boyunda parlak bir şekilde parlıyor.

Görüntü Webb'in NIRCam aracı kullanılarak çekildi ve halkaları bu yılın başlarında yayınlanan Uranüs'ün önceki bir Webb görüntüsünden bile daha ayrıntılı olarak gösteriyor.

🆕 Uranus pic just dropped!



This NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope image gave a stunning view of the unusual and enigmatic Uranus, an ice giant that spins on its side.



Webb managed to capture this dynamic world with its rings, moons, storms, and other atmospheric… pic.twitter.com/6eKZtGnTeC