James Webb Uzay Teleskobu, Uranüs'ün Çarpıcı Halkalarını Görüntüledi!

James Webb Uzay Teleskobu'ndan Uranüs'ün çarpıcı halkalarını gösteren yeni bir görüntü yayınlandı.

Bu halkaları görünür ışık dalga boyunda görmek zor olsa da halkalar, Webb'in araçlarının çalıştığı kızılötesi dalga boyunda parlak bir şekilde parlıyor.

Görüntü Webb'in NIRCam aracı kullanılarak çekildi ve halkaları bu yılın başlarında yayınlanan Uranüs'ün önceki bir Webb görüntüsünden bile daha ayrıntılı olarak gösteriyor.

Uranüs'ün Çarpıcı Halkaları Görüntülendi

🆕 Uranus pic just dropped!



This NASA/ESA/CSA James #Webb Space Telescope image gave a stunning view of the unusual and enigmatic Uranus, an ice giant that spins on its side.



Webb managed to capture this dynamic world with its rings, moons, storms, and other atmospheric… pic.twitter.com/6eKZtGnTeC — ESA (@esa) December 18, 2023

Uranüs'ün bu yeni görüntüsü, önceki görüntüye ek bir dalga boyu ekleyerek, gezegenin yüzeyine yakın, bulutların sadece birkaç yüz kilometre üzerindeki çok soluk bir halka olan ve nadiren görülen Zeta halkası da dâhil olmak üzere halkaların daha detaylı incelenebilmesine yardımcı oluyor.

Görüntüde ayrıca gezegenin 27 uydusundan bazıları halkaların dışında, bazıları da halkaların içinde yer alıyor.

Görüntü ayrıca gezegenin yüzeyindeki özellikleri, özellikle de kutup buz örtüsünü ortaya koyuyor. Parlak beyaz nokta buz örtüsünün merkezi, bunun etrafındaki daha koyu alan ise örtünün alt kısmı olarak paylaşılan görüntüde yer alıyor.

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