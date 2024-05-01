Yıllardır Ertelenen Oyun Nihayet Geliyor: Star Wars: Hunters’ın Çıkış Tarih Açıklandı!
Zynga, Star Wars: Hunters'ın Mobile ve Nintendo Switch için yayın tarihini açıkladı. İşte detaylar!
Zynga'nın ücretsiz oyunu Star Wars: Hunters, ilk olarak Mart 2021'de duyurulmuştu ve o yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Zynga, oyunun yüksek beklentileri karşılamasını sağlamak için yıllarca erteledi.
Şimdi ise Zynga yeni yaptığı bir açıklamada, Star Wars: Hunters’ın yıllar süren gecikmelerinden sonra nihayet 4 Haziran'da Switch, iOS ve Android için çıkacağını duyurdu.
Star Wars Serisi Hangi Sırayla İzlenir? Güncel İzleme Sırası
Star Wars serisi izleme sırası nasıl olmalı? Bilim kurgu türünün efsanelerinden biri olan Yıldız Savaşları'nı (Star Wars) daha önce hiç izlemeyenler, birkaç kez denk gelip izleyip hoşuna giden ve bütün seriyi baştan sona bitirmek isteyenler, bu aşamada hangi izleme sırasını takip etmesi gerektiğini bir hayli merak ediyor.
Star Wars: Hunters Ne İçeriyor?
Star Wars: Hunters piyasaya çıktığında hasar, destek ve tank olmak üzere üç sınıfa ek olarak oyunun 4v4 üçüncü şahıs aksiyonuna ev sahipliği yapan beş savaş alanı içerecek.
Ayrıca, Zynga, Star Wars: Hunters'da yayınlanma gününde mevcut olacak karakterlerin tam listesini paylaşmadı. Ancak, fragmanın sonunda yer alan kadro, daha önce ortaya çıkan tüm karakterleri gösteriyor.
Muhtemelen Star Wars: Hunters'ın 4 Haziran'da Switch, iOS ve Android'deki lansmanı yaklaştıkça detaylı ayrıntılar da paylaşılacaktır.
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