Yıllardır Ertelenen Oyun Nihayet Geliyor: Star Wars: Hunters’ın Çıkış Tarih Açıklandı!

Zynga'nın ücretsiz oyunu Star Wars: Hunters, ilk olarak Mart 2021'de duyurulmuştu ve o yıl içinde piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Zynga, oyunun yüksek beklentileri karşılamasını sağlamak için yıllarca erteledi.

Şimdi ise Zynga yeni yaptığı bir açıklamada, Star Wars: Hunters’ın yıllar süren gecikmelerinden sonra nihayet 4 Haziran'da Switch, iOS ve Android için çıkacağını duyurdu.

Star Wars: Hunters Ne İçeriyor?

Star Wars: Hunters piyasaya çıktığında hasar, destek ve tank olmak üzere üç sınıfa ek olarak oyunun 4v4 üçüncü şahıs aksiyonuna ev sahipliği yapan beş savaş alanı içerecek.

Ayrıca, Zynga, Star Wars: Hunters'da yayınlanma gününde mevcut olacak karakterlerin tam listesini paylaşmadı. Ancak, fragmanın sonunda yer alan kadro, daha önce ortaya çıkan tüm karakterleri gösteriyor.

Muhtemelen Star Wars: Hunters'ın 4 Haziran'da Switch, iOS ve Android'deki lansmanı yaklaştıkça detaylı ayrıntılar da paylaşılacaktır.

Star Wars: Hunters Fragmanı