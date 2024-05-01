Elon Musk Binlerce Kişiyi Kovmaya Devam Ediyor: Tesla’da Değirmen Nasıl Dönecek?

Tesla, dünya çapında 50.000'den fazla Supercharger'ın bulunduğunu ve bu durumun onu elektrikli araçlar için dünyanın en büyük hızlı şarj ağı haline getirdiğini söylüyor.

Elon Musk yaptığı diğer bir açıklamada, daha ucuz rakiplerin güçlü rekabetiyle karşı karşıya olduğunu belirterek şarj kuruluşlarından ayrılacağını ve çalışanları çıkaracağını söyledi.

Tesla'nın Supercharger Ekibi Neden Kovuldu?

Tesla tarafından da maliyetin azaltılması için yüzlerce çalışanın bulunduğu bölümden çok sayıda çalışan ayrıldığı doğrulandı ve şirketin stratejik şarj programları lideri William Jameson, X'te Musk'un tüm şarj kuruluşlarını bıraktığını bildirdi.

Şarj ağının tedarikçisi Bullet EV Charging Solutions'ın genel müdürü Andres Pinter, bu sabah aniden ekibi için çıkarılma kararı alındığını söyledi.

Bu karara rağmen Elon Musk, şirketin Supercharger ağını yeni lokasyonlar için daha yavaş bir hızda hâlâ büyütmeyi planladığını belirtti.

Ayrıca, Supercharger departmanındaki kesintilerin yanı sıra firmanın tüm kamu politikası biriminde de kesintiler yapılacak.